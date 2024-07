The Sims 4 Colpo di Fulmine Expansion Pack disponibile

EA e Maxis hanno pubblicato The Sims 4 Colpo di Fulmine Expansion Pack, ora disponibile su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In The Sims 4 Colpo di Fulmine Expansion Pack, i giocatori possono creare il profilo del proprio Sim sull'app Angolo di Cupido per organizzare appuntamenti entusiasmanti e incontrare, flirtare e fare fiki fiki con altri Sims! I giocatori decidono come destreggiarsi nel mondo degli incontri, impostano le pulsioni e repulsioni del proprio Sim, imparano a diventare consulenti del corteggiamento e molto altro.