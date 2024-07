Disneyland - in Usa 14 -000 impiegati minacciano primo sciopero in 40 anni

Lo scrive Nbc News 000 impiegati dei parchi a tema e dei resort Disney nella California meridionale hanno annunciato che i loro iscritti hanno votato a stragrande maggioranza per autorizzare uno sciopero, citando presunte pratiche sindacali sleali durante le trattative contrattuali.

Attualità - Quattro sindacati che rappresentano oltre 14.000 impiegati dei parchi a tema e dei resort Disney nella California meridionale hanno annunciato che i loro iscritti hanno votato a stragrande maggioranza per autorizzare uno sciopero, citando presunte pratiche sindacali sleali durante le trattative contrattuali. I sindacati hanno precisato che si tratta dei lavoratori di Disneyland, Disney California Adventure, del distretto commerciale Downtown Disney e degli hotel di proprietà Disney. Lo scrive Nbc News. L'autorizzazione non significa che lo sciopero avverrà immediatamente, perché nel frattempo entrambe le parti potrebbero raggiungere un accordo per scongiurarlo. Se dovesse verificarsi uno sciopero, sarebbe il primo a Disneyland in 40 anni.