Biden vicino a lasciare - le indiscrezioni sull'addio alla corsa per la rielezione

Attualità - Nancy Pelosi ha detto ai democratici alla Camera di ritenere che Joe Biden possa essere convinto molto presto ad abbandonare la corsa in vista dell'Election Day del 5 novembre. Lo scrive il Washington Post, che cita tre funzionari democratici, secondo cui l'ex speaker della Camera dei Rappresentanti ha detto ai democratici della California e ad alcuni componenti della leadership della Camera di credere che l'81enne Biden - risultato positivo al Covid - sia vicino alla decisione di abbandonare la corsa per la rielezione. Nessun commento dall'entourage della 84enne Pelosi. "Pelosi rispetta la riservatezza dei suoi incontri e dei suoi colloqui con il presidente degli Stati Uniti", ha detto un portavoce. Ieri Axios rivelava che la pressione crescente da parte di leader democratici e amici fidati potrebbe convincere Biden a ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca già questo fine settimana. "Siamo vicini alla fine", ha poi detto una fonte vicina a Biden alla Nbc.