Dimenticata in auto dal papà - muore bimba di 1 anno

Attualità - Una bambina di un anno è morta oggi, dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per tutta la mattina. La piccola è stata dimenticata in auto dal padre, un trevigiano che lavora a Marcon (Venezia), che si è reso conto di quanto accaduto solo durante la pausa pranzo. Aperta la macchina, i soccorsi sono stati chiamati immediatamente e l’ambulanza arrivata nel giro di pochissimi minuti per portare la bimba all’ospedale all’Angelo di Mestre e provare numerosi e disperati tentativi di salvarle la vita. Il padre e la madre sono al momento assistiti dagli psicologi dell’Ulss 3 Serenissima che si sta occupando di loro.