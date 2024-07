Sbirciata su Teamfight Tactics: Magia e pandemonio

In Teamfight Tactics: Magia e pandemonio, il nuovo aggiornamento di Teamfight Tactics (TFT), il gioco di strategia per PC più diffuso al mondo, i giocatori esploreranno il Magitorium, un castello pieno di curiosità in cui si incontrano magia illimitata e immaginazione sconfinata. Teamfight Tactics: Magia e pandemonio uscirà su PC e dispositivi mobili il 31 luglio 2024 e sarà gratuito per tutti i giocatori. Il 14 luglio, durante la finale del Tactician's Crown di TFT, Riot Games ha mostrato un'anteprima dei principali contenuti di gameplay in arrivo con Magia e pandemonio, come meccaniche, tratti, Impianti e campioni, inclusi tre nuovissimi personaggi. L'azienda ha anche annunciato il prossimo evento LAN internazionaledel gioco, che si svolgerà a Macao, in Cina, dal 13 al 15 dicembre 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=NYEVahz0OZs

Magia e pandemonio vedrà la presenza di diversi dei campioni più amati dai fan provenienti da altri apprezzatissimi titoli di Riot Games. Norra, l'iconica Yordle di Legends of Runeterra, il gioco di carte strategico di Riot, farà il suo debutto su TFT come compagna della sua migliore amica Yuumi. Anche i nuovi campioni di League of Legends, Briar e Smolder, metteranno piede sulla Convergenza per la prima volta. Inoltre, TFT ha collaborato con League of Legends: Wild Rift, il gioco per dispositivi mobili di Riot, per la linea di aspetti Crononauta, apparsa per la prima volta su Wild Rift con il nome Astronomo.

In Magia e pandemonio, i giocatori avranno la possibilità di aumentare la propria padronanza della magia con la nuova meccanica di gameplay, le Malìe, abilità a uso singolo e acquistabili dal negozio. Il set include oltre 100 Malìe, che renderanno l'esperienza di gioco interessante e consentiranno ai giocatori di utilizzare ogni genere di magia. Le Malìe svolgono un'ampia varietà di funzioni, offrendo potere in combattimento, bonus all'economia, danneggiando gli avversari, amplificando i tratti e altro ancora.

"Con la sua atmosfera stravagante, i colori vivaci e i campioni spensierati, Magia e pandemonio, racchiude tutta l'energia positiva della stagione estiva", ha dichiarato Sam Judd, Lead Designer del set Magia e pandemonio in Riot Games. "Volevamo creare un ambiente i cui i giocatori potessero dare sfogo alla propria creatività e dimostrare la loro padronanza di varie arti magiche insieme ai campioni che conoscono e apprezzano. Non vediamo l'ora di aprire loro le porte del Magitorium!"

In Magia e pandemonio, i fan rivedranno anche diversi volti familiari già apparsi in set di TFT del passato. A grande richiesta, torneranno sul campo di battaglia il campione Fatato Milio, comparso per la prima volta su TFT nel Revival Set 9.5 Nuovi orizzonti, e i campioni Drago Nomsy e Shyvana del 7° set Lande draconiche.

Il set includerà 27 tratti, 60 campioni e circa 140 nuovi Impianti, tra cui i nuovi Impianti Alto rischio, che incentivano uno stile di gioco rischioso ma con grandi ricompense di TFT. Inoltre, il Magitorium accoglierà nuovi strateghi, tra cui Lumie (la nuova Mini Leggenda), le sue varianti e nuove varianti per la Mini Leggenda Bun Bun. Magia e pandemonio introdurrà anche quattro nuovi Mini Campioni, inclusi la versione base Mini Miss Fortune, Mini Miss Fortune Coniglietta da Battaglia, Mini Zed Uccisore galattico e Mini Gwen Dolce Bistrò (edizione prestigio). In più, i giocatori vedranno per la prima volta la nuova arena premium Bistrò Caramelle e Coniglietti.

"Magia e pandemonio incarna l'impegno di TFT a sperimentare con tematiche innovative e collaborazioni con altri giochi, senza mai perdere di vista la sua straordinaria esperienza base di gameplay", ha dichiarato Peter Whalen, Game Director di Teamfight Tactics in Riot Games. "Siamo entusiasti di poter vedere i nostri giocatori dimostrare le loro abilità magiche e scoprire qualche divertente sorpresa nascosta nel set."