Trump - il testimone: Ho segnalato il cecchino - polizia non si è mossa

e subito dopo si sentono 5 colpi Ho pensato: 'Perché Trump continua a parlare? Perché non lo portano via?'.

Io indico il tetto

Attualità - Il cecchino che ha sparato a Donald Trump sarebbe stato notato da alcuni spettatori presenti al comizio di Butler, in Pennsylvania. Gli avvertimenti alla polizia, però, non hanno prodotto effetti. E' la testimonianza di un uomo interpellato dalla Bbc. "Abbiamo notato quella persona che strisciava sul tetto, a una quindicina di metri dietro di noi. Siamo là, indichiamo l'uomo che si muove sul tetto... Lo vediamo chiaramente, ha un fucile", dice il testimone, che afferma di aver informato la polizia ma gli agenti "non sapevano cosa stesse succedendo. Ho pensato: 'Perché Trump continua a parlare? Perché non lo portano via?'. Mi trovo lì, indico lui per 2-3 minuti: i Servizi Segreti ci osservano da una posizione elevata. Io indico il tetto... e subito dopo si sentono 5 colpi...".