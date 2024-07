Wacom lancia Wacom Yuify Open Beta

Nuovo servizio di gestione dei diritti digitali

Wacom Yuify consente ad artisti e creativi di proteggere le proprie opere d'arte digitali, dimostrarne la propriet√† e gestire i diritti di utilizzo. Il nuovo servizio √® stato lanciato da Nobu Ide, CEO di Wacom, e da Kei Narushima, presidente di Celsys, in occasione di un'apparizione congiunta a DoKomi 2024, la pi√Ļ grande fiera tedesca di Anime e Giappone, per sottolineare l'importanza della tutela della propriet√† intellettuale e del copyright per le opere creative nell'era digitale.

Oggi Wacom, leader mondiale nella produzione di tavolette e pen display grafici interattivi, ha lanciato la versione beta pubblica di Wacom Yuify. In un annuncio congiunto durante il DoKomi 2024 di D√ľsseldorf, Nobu Ide, CEO di Wacom, e Kei Narushima, presidente di Celsys, hanno dato il via a questo servizio rivoluzionario, progettato per offrire ad artisti e creativi uno strumento allo stesso tempo facile da usare ma potente per proteggere le loro opere d'arte digitali, stabilire e garantire la loro propriet√† e gestire i diritti di utilizzo.

Wacom Yuify consente agli artisti di proteggere le loro esportazioni incorporando un ID digitale unico con una registrazione permanente, che può essere utilizzata per risalire all'artista dell'opera. I Creators possono utilizzare questa piattaforma di gestione dei diritti digitali per gestire comodamente i loro documenti d'autore. Parallelamente alla diffusione di Wacom Yuify, gli utenti di alcuni mercati selezionati potranno generare modelli di accordi legalmente vincolanti per la concessione di licenze. Wacom Yuify è un servizio gratuito disponibile negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Norvegia e in Svizzera e attualmente funziona per proteggere fotografie e altre opere d'arte 2D create in Adobe Photoshop, Escape Motions Rebelle 7 e da oggi anche in Celsys Clip Studio Paint.

Come funziona? La tecnologia Yuify in dettaglio

L'utilizzo di Wacom Yuify è semplice e immediato. Gli artisti possono proteggere le loro opere d'arte quando esportano i loro file attraverso un plug-in o un'opzione di esportazione direttamente dalle loro applicazioni software creative, tra cui Adobe Photoshop, Celsys Clip Studio Paint ed Escape Motions Rebelle 7. In questo modo si crea un micro-marchio che rimane sull'opera d'arte e genera una registrazione permanente della paternità sulla piattaforma Yuify. Ecco come funziona:

Micro-marcatura sicura

La filigrana invisibile o micromarcatura di Wacom Yuify è una tecnologia proprietaria sviluppata e brevettata da Wacom. Inietta pixel invisibili in una foto o in un'opera d'arte digitale durante l'esportazione. L'immagine rimane invariata, mentre il micro-marchio è progettato per persistere anche se l'immagine viene manipolata dopo la pubblicazione.

Registrazione permanente della proprietà

Wacom Yuify crea un legame permanente tra i creatori e le loro opere d'arte. Il servizio utilizza identificatori decentralizzati per rendere la prova d'autore non solo conveniente ma anche sicura. L'uso della tecnologia blockchain assicura questi record di paternità in modo permanente e li rende immutabili.

Scoperta dell'autore

Wacom Yuify consente una ricerca inversa dei registri protetti della proprietà intellettuale e permette alle parti interessate di risalire al creatore originale di un'opera d'arte. Lo Yuifinder pubblico dà accesso alle informazioni e ai dettagli di un'opera d'arte registrata forniti e contrassegnati come pubblici dal creatore.

Perché Wacom Yuify è importante per artisti e creativi

Wacom Yuify consente agli artisti di incorporare la propriet√† della loro arte all'interno dell'arte stessa. La possibilit√† di rivendicare e gestire le proprie opere √® un primo passo importante per garantire i diritti digitali. √ą fondamentale per mantenere l'integrit√† del lavoro di un creatore e contribuisce a garantire che riceva il giusto riconoscimento e compenso.

"In un mondo digitale e decentralizzato, vogliamo concentrarci sull'artista come fonte e origine di qualsiasi opera d'arte", afferma Heidi Wang, Senior Vice President Ink Division, Wacom. "Soprattutto per i creativi che hanno appena iniziato il loro percorso professionale, è spesso difficile proteggere i propri diritti. Con Wacom Yuify hanno ora a disposizione un potente strumento per garantire la loro paternità".

Partecipa alla beta di Wacom Yuify

Da oggi Wacom Yuify è disponibile in versione beta aperta in alcuni Paesi. Artisti, designer e creativi hanno ora accesso a questo servizio gratuito. L'opzione di esportazione Yuify è disponibile nelle ultime versioni dei software creativi Clip Studio Paint e Rebelle e come plug-in per Adobe Photoshop.

Yuify funziona indipendentemente dall'hardware utilizzato durante la creazione dell'opera d'arte, tuttavia l'utilizzo di un dispositivo dotato di penna Wacom per l'autenticazione tramite firma velocizzerà il flusso di lavoro per l'autorizzazione delle transazioni permanenti e la firma delle licenze.