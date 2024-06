Intelligenza artificiale - Barachini: Esame condiviso e rapido in Parlamento sul ddl

Il tema è quello di garantire una frontiera di libertà e non la schiavitù dagli algoritmi, ma questa libertà non può che passare da alcune regole.

La differenza è costruirle insieme

Attualità - Il ddl sull'Intelligenza artificiale "è ora all'attenzione del Parlamento e ci auguriamo ci possa essere una discussione condivisa e rapida". Lo ha sottolineato il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, intervenuto ad un convegno organizzato in Vaticano sul tema 'L'algoritmo al servizio dell'uomo. Comunicare nell'epoca del'intelligenza artificiale'. "Il tema è quello di garantire una frontiera di libertà e non la schiavitù dagli algoritmi, ma questa libertà non può che passare da alcune regole. La differenza è costruirle insieme". "La nostra relazione - ha detto - è sottoposta a filigranatura e posta su una blockchain, in modo da garantire la sua unicità e autenticità". Il sottosegretario all'Editoria, ha quindi evidenziato che diverse agenzie, come "l'Adnkronos, stanno lavorando sulla marcatura temporale del contenuto. Sono strategie per arrivare a un obiettivo che non può che essere quello di creare un processo armonico per la tutela della nostra libertà di espressione".