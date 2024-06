Sostenibilità - packaging e design: le milestone raggiunte da Berlin Packaging

Questa nostra peculiarità rappresenta un'opportunità unica ma anche una grande responsabilità nel porre la sostenibilità al centro di tutto ciò che facciamo - ha dichiarato Paolo Recrosio, CEO Berlin Packaging EMEA - Insieme ai nostri partner e clienti siamo impegnati costantemente nel proseguire il percorso che negli ultimi anni ci ha visto precursori di soluzioni all’avanguardia.

sostenibilita - Berlin Packaging, Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, prosegue il suo percorso all’insegna del packaging sostenibile annunciando il nuovo Bilancio di Sostenibilità 2023. Il report illustra i progressi compiuti da Berlin Packaging in diversi ambiti, tra cui l'ampliamento degli obiettivi in materia di energia e di emissioni di carbonio, i profili dei Sustainability Changemakers all'interno dell'organizzazione e una serie di prodotti che evidenziano le collaborazioni con i brand, supportandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità. A livello globale risultati particolarmente significativi sono stati raggiunti nelle seguenti aree: innovazione e circolarità (con la riduzione di materiale vergine negli imballaggi venduti ai clienti, sostituito con oltre 1.700 tonnellate di plastica riciclata post-consumo - PCR e 10.7

00 tonnellate di vetro PCR); efficienza energetica e decarbonizzazione (acquistati 4.645 MWh di crediti di energia rinnovabile che corrispondono al consumo di elettricità sostenuto dall’azienda nelle Americhe); riduzione dei rifiuti (iniziativa pilota avviata presso il magazzino della Napa Valley che ha raggiunto un tasso di differenziazione superiore al 90%). Oltre 30 brand si sono affidati a Berlin Packaging per la progettazione e realizzazione di packaging sostenibili. L’approccio adottato dall’azienda si avvale dell’expertise di Studio One Eleven. Le principali direttrici su cui si è mossa l’azienda nell’ultimo anno rispecchiano le tendenze di mercato, e riguardano più aspetti: un minor utilizzo di materia prima, la scelta ragionata dei materiali in base al progetto e lo sviluppo di modelli innovativi di packaging riutilizzabile e ricaricabile.

Nel 2023, sono stati coinvolti più di 370 stakeholder per oltre 700 ore di formazione ed ingaggio sui temi della sostenibilità

“La nostra forza sta nello spingerci molto oltre la semplice fornitura di packaging: partiamo dal design, diamo supporto in tutta la catena di fornitura arrivando fino al packaging secondario e alla decorazione. Questa nostra peculiarità rappresenta un'opportunità unica ma anche una grande responsabilità nel porre la sostenibilità al centro di tutto ciò che facciamo - ha dichiarato Paolo Recrosio, CEO Berlin Packaging EMEA - Insieme ai nostri partner e clienti siamo impegnati costantemente nel proseguire il percorso che negli ultimi anni ci ha visto precursori di soluzioni all’avanguardia. Un approccio che si riflette anche all’interno delle dinamiche aziendali e che ci vede in prima linea nello sviluppo di iniziative volte alla sostenibilità”. Berlin Packaging collabora attivamente con le realtà che promuovono la sostenibilità, contribuendo all’accelerazione dell’economia circolare.

Quest'anno l’azienda ha siglato una partnership con RecyClass, un'iniziativa no-profit e intersettoriale dedicata alla promozione di un futuro circolare, per contribuire a definire i criteri di valutazione della riciclabilità degli imballaggi in plastica in Europa, favorendo una migliore comunicazione e cooperazione tra i settori.

L’attenzione alla sostenibilità passa inoltre per una serie di iniziative che Berlin Packaging ha portato avanti nel corso dell’ultimo anno, come la tavola rotonda “Shaping the future of sustainable packaging”, in cui l’azienda ha promosso a Luxe Pack Monaco 2023 un importante confronto con i propri stakeholder a livello europeo sulla sostenibilità nel mondo del packaging o la partnership con Convertini, un'azienda milanese che recupera rifiuti industriali, con cui ha organizzato dei laboratori di sostenibilità per ragazzi delle scuole medie, per approfondire il ruolo del riciclo e della circolarità nella vita quotidiana, e il concorso di packaging sostenibile per giovani studenti di Milano, offrendo loro la possibilità di trascorrere una giornata di lavoro insieme ai designer di Studio One Eleven presso la House of the Possible, headquarter EMEA dell’azienda.I

noltre, Berlin Packaging collabora con Treedom, un'azienda certificata B Corp che supporta progetti agroforestali globali, per contribuire alla piantumazione di 700 alberi in tutto il mondo. Su questo Berlin Packaging ha lanciato una campagna per coinvolgere 27.500 clienti, condividendo una carta digitale personalizzata che evidenzia la crescita e i benefici degli alberi piantati. Per integrare e promuovere la sostenibilità, Berlin Packaging può contare su un team globale dedicato alla sostenibilità attivo su diversi canali quali sessioni di formazione, partecipazione a fiere e incontri con i fornitori e clienti. Nel 2023, sono stati coinvolti più di 370 stakeholder per oltre 700 ore di formazione ed ingaggio sui temi della sostenibilità.

Nell’anno l’azienda ha aderito al Global Compact Climate Ambition Accelerator delle Nazioni Unite nominando due dei membri del Global Sustainability Team come rappresentanti del Climate Ambition Accelerator per studiare best practice globali che possono essere implementate dall’azienda. Infine, la sede centrale EMEA di Milano, House of the Possible, ha ottenuto la certificazione LEED Gold.