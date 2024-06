Roma - scontro tra scooter e mezzo Ama: morto 56enne

00, per i rilievi di un incidente avvenuto in via di Casa Calda, altezza via Pietro Belon, zona Torre Maura.

Attualità - Un altro incidente mortale oggi a Roma. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri sono intervenute questa mattina, intorno alle 8.00, per i rilievi di un incidente avvenuto in via di Casa Calda, altezza via Pietro Belon, zona Torre Maura. A perdere la vita un uomo di 56 anni che a bordo di un maxi scooter Honda Silver Wing si è scontrato con un mezzo Ama. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto.