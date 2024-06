BIMBI ON BOARD: device tech e screen free per tutta la famiglia!

FABA SEMPRE CON TE… ANCHE ON THE ROAD!IL RACCONTASTORIE GUIDA ALL’INTRATTENIMENTO IN VIAGGIO PER I PIÚ PICCINI

SENZA SCHERMI E CON L’ASCOLTO AL CENTROFABA, in vista dell’estate, svela tips e semplici stratagemmi per rendere più piacevoli gli spostamenti in famiglia a suon di musiche, racconti e filastrocche

Bimbi on board significa spesso: “Siamo arrivati!?!?”

È questa, infatti, la domanda leit motiv che accompagna i viaggi in compagnia dei piccoli componenti della famiglia.

Che sia verso il mare o per raggiungere una destinazione in montagna, l’eccitazione e la frenesia la fanno da padrone: i bimbi non vedono l’ora di vivere la loro vacanza, tra spensieratezza e momenti di allegria.

Sapere come gestire questa impazienza è sicuramente il primo passo per rendere il viaggio “on the road” piacevole per tutti i passeggeri. Prima regola: organizzarsi! Un valido alleato per affrontare lunghe trasferte o piccoli spostamenti è il Raccontastorie FABA, che, in previsione dell’estate, ha pensato a semplici consigli pre-partenza da tenere sempre a mente e una selezione speciale di Personaggi Sonori, pronti a diventare le mascotte di tutti i family trips. Con FABA bambini e bambine troveranno un passatempo screen free, con l’ascolto al centro, che li intratterrà sviluppando il linguaggio, la creatività e l’immaginazione.

Tricks for Trips:

Preparare una lista con tutto il necessario da portare per la vacanza, per grandi e piccini;

Munirsi del gioco del cuore (FABA?!) dei propri piccoli, per evitare la sensazione di nostalgia di casa;

Coinvolgere i bambini nella preparazione della valigia. Anche se sono piccoli, questi momenti di condivisione sono sempre importanti per mettersi alla prova in base alle proprie abilità.

Ultimo, ma non per importanza: il borsone “salvavita” da tenere sempre vicino e con l’occorrente per intrattenere i piccoli passeggeri durante brevi e lunghi spostamenti.

Personaggi Sonori, si parte!

Sofia e la bicicletta magica è pronta a partire all’avventura insieme a tutta la famiglia. Il nuovo Personaggio Sonoro del catalogo di FABA sarà capace di stimolare la fantasia di bambine e bambini e allo stesso tempo parlare dell’importante tema della salvaguardia dell’ambiente. Sofia, infatti, dopo aver trovato nel garage dei nonni una bicicletta magica avrà modo di vivere tre coinvolgenti avventure, liberando una sirena sul fondo del mare, salvando un bosco con l’aiuto di uno gnomo e proteggendo un ghiacciaio che rischia di scomparire. Prezzo 14,90 € (acquistabile da luglio su myfaba.it)

Viaggio e musica vanno a braccetto e il nuovo Personaggio Sonoro La Festa degli Animali lo sa bene.Il simpatico pappagallo ha preparato una ricca playlist di dieci canzoni dal ritmo coinvolgente i cui protagonisti sono gli animali più vari: dalla tartaruga, alla balena, fino allo scoiattolo e il cavallino non manca davvero nessuno. Non rimane che fare festa prima di raggiungere la destinazione dei propri sogni! Prezzo 14,90 € (acquistabile da luglio su myfaba.it)

Quando si parla di viaggi, America Latina in Musica e Africa in musica, non possono certo mancare in valigia! Maracas, tamburi e percussioni accompagneranno i piccini alla scoperta della cultura musicale dell’America del sud e dei ritmi della Savana. Un mix di suoni che richiamano la natura e i colori caldi di queste terre da sogno.

Prezzo 14,90 €