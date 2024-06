Si avvicina al tavolo di un ristorante e bacia bambino sulla bocca - fermato 48enne

Si sarebbe avvicinato a un tavolo di un locale, dove stava mangiando un bambino con la famiglia, e lo avrebbe baciato in bocca.

Si sarebbe avvicinato a un tavolo di un locale, dove stava mangiando un bambino con la famiglia, e lo avrebbe baciato in bocca. Gesto subito interrotto dall'intervento del genitore. Per l'accaduto, avvenuto a metà giugno in un ristorante nella zona di Re di Roma nella Capitale, un 48enne, grazie alla tempestiva segnalazione giunta al 112, è stato fermato e identificato dalla polizia. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, hanno portato i pm a chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di una misura cautelare a carico dell'uomo. La misura è stata eseguita dagli investigatori del distretto San Giovanni, gli stessi che hanno curato le indagini, e al termine degli atti di rito il 48enne è stato accompagnato in carcere a disposizione della magistratura. Il reato contestato è violenza sessuale aggravata.