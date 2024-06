Recensione Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro: mini impianto fotovoltaico plug-and-play

Grazie ad Anker abbiamo avuto l'opportunità di provare in anteprima il nuovo Solix Solarbank 2 E1600 Pro, un impianto solare che promette di rivoluzionare il settore dei mini impianti fotovoltaici plug-and-play, risolvendo i problemi tipici di questi sistemi. Di seguito scopriremo insieme perché questo sistema è così innovativo, come installarlo e la nostra recensione.

Principali Caratteristiche del prodotto

Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro è progettato per offrire una potenza massima di 2400 W in ingresso dai pannelli, mantenendo una potenza di uscita di 800 W per evitare complicazioni burocratiche con la rete Enel. Questa caratteristica consente di sfruttare al massimo l'energia solare durante il giorno, alimentando la casa e caricando contemporaneamente la batteria integrata.

Capacità di Accumulo

Il Solarbank è dotato di una batteria al litio ferro fosfato da 1.6 kWh, espandibile fino a 9.6 kWh con batterie aggiuntive di 1600 watt ciascuna impilabili fino a un massimo di 5. Questa capacità è sufficiente per coprire i consumi notturni della maggior parte delle abitazioni, garantendo un'autonomia continua anche quando il sole non splende.

Smart Meter

Un punto di forza del Solar Bank 2 è lo Smart Meter, che ottimizza l'autoconsumo. Questo dispositivo regola automaticamente l'erogazione dell'energia, destinandola alla casa o alla batteria in base al consumo effettivo, eliminando lo spreco di energia verso la rete elettrica.

Resistenza e Durabilità

Non rimarrai mai a corto di energia grazie alla tecnologia Thermal Boosting, che consente a Solarbank 2 Pro di funzionare anche a -20°C. Il sistema e i pannelli fotovoltaici hanno rispettivamente un grado di protezione IP65 e IP68, in grado di resistere a condizioni di pioggia o polvere. Inoltre, il prodotto è garantito per 10 anni e 6000 cicli di utilizzo, offrendo una sicurezza a lungo termine.

Componenti e Accessori

Il kit Solar Bank 2 Pro base include:

2 Pannelli fotovoltaici da 445 o 540 W con diverse opzioni di montaggio.

Il Solarbank con microinverter e batteria da 1600 watt con maniglie per un facile trasporto.

Smart Meter per impianti monofase e trifase.

Accessori vari: cavi MC4, cavo di connessione, staffe per il fissaggio a muro e tutto l'occorrente per il montaggio inclusi chiavi e cacciavite, bulloni, tasselli, e manuale di installazione digitale.

Facilità di Installazione e Uso

L'installazione del sistema è semplice e intuitiva. Collegare i pannelli e la batteria è un gioco da ragazzi, grazie ai connettori MC4 e alla spina Schuko. L'app Anker consente di configurare e monitorare il sistema con facilità, offrendo una gestione personalizzata o automatica dell'energia.

Recensione del kit solare Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro

PRO: Iniziamo col dire che il Solix Solarbank 2 E1600 Pro di Anker è un ottimo prodotto, ben costruito e realizzato per essere installato senza l'aiuto di tecnici. Durante i giorni di prova abbiamo constatato un ottimo accumulo energetico grazie ai 4 pannelli da 445 watt collegati all'inverter del Solarbank (1600 watt) e alle 3 (x 1600 watt) batterie aggiuntive. In mezza giornata, dalle 14:30 al tramonto e senza nemmeno l'esposizione proprio ideale abbiamo accumulato tutti 6,4 KW totali.

Contro: A sfavore possiamo solo criticare la scelta di spedire 2 pannelli per pacco che risultano scomodi ed estremamente pesanti da trasportare, come nel nostro caso, al terzo piano senza ascensore. L'altra critica è per lo schema di installazione dello Smart Meter che non risulta di facile comprensione essendo realizzato solo per l'impianto trifase.

Consegna e imballaggio del prodotto

La consegna del Solarbank 2 E1600 Pro avviene in più giorni. A noi è stato consegnato prima lo Smart Meter, i panelli con le staffe e infine l'inverter Solarbank con le batterie.

L'imballaggio è accurato, i pannelli solari sono protetti da più strati di cartone, le batterie hanno sopra e sotto anche del polistirolo e le staffe sono racchiuse da pluriball.

All'interno del contenitore delle staffe e per ogni staffa troverete i bulloni, una chiave e un cacciavite per il fissaggio, mentre il contenitore dell'inverter Solarbank contiene le prolunghe da 3 mt da congiungere ai cavi di 2 mt già presenti sul retro dei pannelli solari per collegarli al sistema, la spina Schuko con un cavo da 5 Mt, la pinza per il cablaggio e gli accessori per fissarlo.

Per ogni batteria invece troverete i tasselli e le staffe per fissarli al muro. L'unica cosa di cui avrete bisogno in aggiunta per completare l'installazione è il trapano per fissarlo a parete.

Installazione e montaggio di Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro

L'installazione come detto è molto semplice, per il montaggio delle staffe condividiamo il video dimostrativo di Anker presente su Youtube che è molto ben fatto. Per ogni supporto bisogna avvitare in pratica 5 viti, 2 alla staffa più lunga di fissaggio al pannello e altre 3 per collegare quest'ultima alle altre due staffe, una media che funge da base e l'altra piccola per regolare l'inclinazione del pannello. Se scegliete la versione da balcone, bisogna fissare alla ringhiera il tutto con delle fascette metalliche e delle morse come potete vedere nella dimostrazione video a seguire.

Come detto all'inizio, per via del peso dei pannelli e dovendolo montare al 3 piano di un edificio senza ascensore, abbiamo preferito prima testare se tutto funzionasse a dovere, quindi abbiamo installato Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro provvisoriamente sul tetto del garage.

Appena collegati i cavi dei pannelli solari il Solarbank comincia a caricarsi automaticamente (se ciò non dovesse accadere, premete per 2 secondi il tasto di accensione). Quando è in ricarica, la luce blu centrale si muove dal centro contemporaneamente verso destra e sinistra. Per capire il livello di carica, basta cliccare una volta sul tasto di accensione e il Solarbank mostrerà lo stato di ricarica. Se la luce blu è piccola sarà fino al 20%, media fino al 50% se totalmente piena al 100%.

Una volta montato lo abbiamo tenuto in carica dal pomeriggio erano circa le 14:30 - 15:00 e la mattina seguente lo abbiamo trovato carico al 100% accumulando così tutti i 6,4 Kw. Precisiamo, come potete vedere dalla luce rossa lampeggiante nel video sopra, che non era collegato alla rete elettrica e dunque non ha erogato corrente. Una volta accertato che tutto funzionasse, abbiamo proceduto al montaggio su nell'appartamento.

Installare gli accumulatori dell' Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro è molto facile.

Posizionata la prima batteria a terra (a cui non va tolto il gommino di protezione) basta prendere la seconda, togliere protezione in gomma dallo spinotto sul fondo e posizionarla sopra, stesso procedimento per la terza o più fino a 5 ed infine fate la stessa cosa con l'inverter del Solarbank finale.

Il collegamento dei cavi è intuitivo ed è impossibile sbagliare. Basta inserire le prolunghe da 3 Mt (maschio/femmina) nei cavi premontati da 2 Mt che si trovano nella parte posteriore dei pannelli solari e collegarli allo stesso modo all'inverter del Solarbank.

I pannelli non possono essere montati in serie. I due cavi di ogni pannello solare vanno collegati alle porte dell'inverter del Solarbank seguendo il seguente schema.

Per scollegarli bisogna utilizzare la pinza fornita da Anker, inserendola in modo da far pressione sulle clip che tengono assieme i collegamenti dei cavi e tirare per sganciarli.

Nella parte destra dell'inverter del Solarbank va infine collegato il cavo da 5 Mt della spina Shuko che va inserita in una presa elettrica di casa.

Sotto al collegamento della spina, troverete anche una presa con un'uscita fino a 1000 Watt a cui potrete collegare ad esempio un caricabatterie del telefono, un pc o, utilizzando una ciabatta, collegare più oggetti contemporaneamente.

Per completare il montaggio, le unità che compongono l'Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro (soprattuto se posizionato all'esterno o se in casa vi sono bambini o animali ) vanno fissate ad una distanza di 3 cm dal muro con le apposite staffe fornite, in modo da renderlo stabile, sicuro e permettere di dissipare il calore.

Installazione APP e Smart Meter

Per installare l'App che permette la gestione del Solarbank 2 E1600 Pro recatevi su Google Play o App Store e scaricate l'App di Anker.

Una volta completato il download, aprite l'applicazione ed accettate i termini di servizio per continuare ad usare l'App. Inserite l'email, la password, confermatela reiserendola nuovamente, accettate i termini di servizio e cliccate su registrati. Aspettate l'arrivo del codice di verifica all'indirizzo email che avete fornito, inseritelo per confermare e cliccate su submit.

Fatto ciò attivate il Bluetooth sul cellulare in modo da poter rilevare il Solarbank. Quando compare il dispositivo sull'App selezionatelo per connetterlo. L'App vi chiederà quindi di aggiornare il Firmware.

Aggiornato il Firmware, l'App ci chiederà di selezionare la modalità di alimentazione che senza l'installazione dello Smart Meter può essere solo la Personalizzata, selezionata quest'ulltima avremo l'accesso completo all'App e alla configurazione delle impostazioni del Solar Bank 2.

Tutte le impostazioni sono selezionabili dalla schermata principale, dalla quale potremo anche leggere i dati, come l'energia solare in entrata prodotta dai pannelli, quella erogata dall'inverter, i soldi e le emissioni di Co2 risparmiati.

A questo punto avremmo dovuto associare l'Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro alla rete Wi-Fi e allo Smart Meter. Per il Wi-Fi non abbiamo potuto farlo perchè nell'abitazione manca la rete Internet. Ciò non è un problema, perchè a differenza di altri dispositivi, il Solarbank è gestibile tramite l'App via Bluetooth, manca solo la gestione da remoto.

La nota dolente per noi è stata l'installazione dello Smart Meter. Quando lo abbiamo provato, era disponibile solo lo schema di installazione fornito da Anker adattato a un impianto trifase che per noi era di difficile comprensione.

Abbiamo contattato l'assistenza Anker, la quale ci ha risposto che lo Smart Meter può essere installato su una rete domestica monofase semplicemente abolendo le linee L2 e L3 e collegando solo la linea L1 e il Neutro, senza però fornirci uno schema visivo. Per evitare di compromettere il quadro elettrico o i componenti del Solarbank abbiamo deciso di non avventurarci nell'installazione e aspettare ulteriori chiarimenti.

In seguito, come auspicato abbiamo trovato su Youtube un video dove viene mostrato lo schema semplificato che ci aveva spiegato Anker e di cui riportialo lo screenshot.

A questo proposito suggeriamo ad Anker di fornire a corredo anche lo schema per l'installazione monofase dello Smart Meter, perchè (anche se opzionale) è una delle più interessanti novità di questo prodotto in quanto permette di avviare la modalità Autoconsumo permettendo al Solarbank di erogare sempre la quantità esatta di energia che serve all'abitazione, adattando l'uscita in meno di 3 secondi a ogni variazione. Ciò permette, a differenza della modalità Personalizzata, di evitare ogni spreco di energia prodotta dal Solarbank.

Ritornando alla configurazione delle impostazioni della modalità Personalizzata, dall'App possiamo scegliere comunque quanta energia in uscita erogare all'impianto elettrico per giorni e orario.

Noi abbiamo impostato 250 watt in uscita dalle 22 alle 7 del mattino, 450 watt dalle 7 alle 18 e 800 watt dalle 18 alle 22. Con queste impostazioni abbiamo considerato l'erogazione minima notturna, media durante la giornata e la massima dalla sera, quando tutti sono a casa e i consumi sono maggiori. Con queste impostazioni abbiamo sempre le batterie cariche quasi al 100% durante il giorno, mentre dalla sera al mattino arriviamo intorno al 50%. In qualsiasi momento, quando serve, si può aumentare o abbassare la quantità di energia erogata tramite l'applicazione, selezionata la modalità Personalizzata dalla schermata principale dell'App, basta cliccare su ogni giorno, selezionare la quantità di energia cliccando sui 3 puntini verticali a destra del wattaggio attuale e salvare.

Per calcolare risparmio accumulato usando Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, sempre dalla schermata principale dell'App dovrete impostare il prezzo pagato per Kw/h del vostro contratto di fornitura energetica.

Configurazioni e Prezzi

Il Solar Bank 2 è disponibile in diverse configurazioni, con bundle preconfigurati che offrono opzioni per ogni esigenza.

Potrete scegliere tra la versione Pro del valore di 1599 € a 1399 €, con quattro ingressi fotovoltaici, e la versione Plus, con due ingressi fotovoltaici se possedete già dei pannelli solari compatibili.

Aggiungere gli accumulatori che desiderate fino a un massimo di 5 al costo di 899 € ciascuno. Oppure acquistare il kit completo di tutto l'occorrente con 3 accumulatori, 4 pannelli, accessori e lo Smart Meter al prezzo di 4839 €.

I prezzi variano in base alla configurazione e agli accessori scelti, ma Anker offre promozioni interessanti, inclusi sconti fino al 22% e lo Smart Meter del valore di 129,00 € in regalo per acquisti entro il 30 giugno 2024.

Conclusione

Il Solix Solar Bank 2 di Anker è un sistema fotovoltaico all'avanguardia, ideale per chi cerca efficienza, durabilità e facilità d'uso. Grazie alla sua praticità, una volta carico è possibile anche usarlo come un grosso Power Bank quando vi capita di andare in gita. Non è proprio ideato per questo utilizzo, ma è abbasanza facile da trasportare ed usare. Con la sua capacità di ottimizzare l'autoconsumo e ridurre gli sprechi, rappresenta un investimento intelligente per chiunque desideri ridurre le bollette energetiche e contribuire a un futuro più sostenibile.