HONOR OF KINGS DISPONIBILE DA OGGI IN ITALIA

È arrivato il momento per i giocatori di tutto il mondo di fare squadra e vivere intense battaglie strategiche a squadre con Honor of Kings, disponibile da oggi per dispositivi iOS e Android in Europa, Giappone, Corea, Sud-Est asiatico, America Latina e Nord America. Per festeggiare l'uscita, Timi Studio Group e Level Infinite hanno condiviso un nuovissimo trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=dF9WPvRtKJw

Inoltre, tutti gli 85 Eroi disponibili al lancio e il nuovo Eroe, Sun Ce, saranno disponibili per la prova gratuita durante il primo mese, in modo che i giocatori possano trovare quelli che meglio si adattano al loro stile. I giocatori avranno anche l'opportunità di sbloccare gratuitamente fino a 28 di questi eroi e 21 skin semplicemente svolgendo determinate attività in-game.Il primo mese successivo al lancio vedrà anche importanti collaborazioni con SNK, Saint Seiya, Hello Kitty e Bruce Lee.

Honor of Kings è stato progettato da zero per essere ottimizzato per le piattaforme mobile e continua a evolversi in linea con le capacità dei dispositivi più recenti. Tuttavia, il team non si è mai discostato dai principi fondamentali di sviluppo del gioco:

Free to Play, Fair to Win: Un campo di gioco equo in cui il successo non è determinato dalla capacità di spesa, ma dall'abilità e dall'impegno del giocatore.

Accessibilità all'avanguardia per tutti: il download iniziale del gioco è rimasto il più piccolo possibile per i dispositivi di fascia bassa e il team integra costantemente nuove funzionalità per i dispositivi che migliorano l'esperienza complessiva.

Personaggi accattivanti e contenuti avvincenti: Un roster iniziale di 86 eroi dinamici e 100 skin al lancio, pronto a crescere nei prossimi mesi insieme a ulteriori eventi di gioco che includeranno collaborazioni con brand e celebrità di fama mondiale.

Una community accogliente grazie al matchmaking migliore della categoria: Honor of Kings è orgoglioso di promuovere una community in cui i giocatori possono incontrarsi e competere contro persone con un livello di abilità simile.

Esports News

A partire dal 29 giugno, 13 squadre provenienti da Sud-Est asiatico, Brasile, Turchia, MENA, LATAM ed Europa Occidentale si riuniranno al Sunway Velocity Mall della capitale malese, Kuala Lumpur, per competere nel torneo Honor of Kings Invitational Season 2. In palio c'è una parte del montepremi di 300.000 dollari USA e otto slot garantiti per l'Honor of Kings Invitational Midseason, che farà parte della Esports World Cup.

L’Honor of Kings Invitational Midseason | Esports World Cup vedrà la partecipazione dei migliori 12 team da tutto il mondo che si daranno battaglia per un montepremi totale da 3.000.000 di dollari USA.