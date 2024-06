Caldo in aumento: domani bollino arancione in 11 città - giovedì salgono a 15 e Perugia rossa

Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda.

Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda

Attualità - Sull'Italia arriva la prima ondata di calore, con temperature sopra i 40 gradi C, e il bollettino del ministero si colora di arancione e rosso, i livelli massimi di allerta per gli effetti del caldo sulla salute. Domani 19 giugno è prevista allerta arancione (livello 2) in 11 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Giovedì i capoluoghi con bollino arancione salgono a 15: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda.