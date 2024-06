Jannik Sinner e Gucci su TopSpin 2K25

Outfit Gucci, un campo da gioco a tema Gucci e il numero 1 al mondo Jannik Sinner giocabile gratuitamente in TopSpin 2K25

L’abbigliamento da tennis dedicato dell'iconico marchio di moda sarà disponibile, quest’estate, per la prima volta in esclusiva come oggetto in-game di TopSpin 2K25

Oggi, 2K ha svelato la futura aggiunta di capi di abbigliamento a marchio Gucci in esclusiva per TopSpin 2K25, oltre a un nuovo professionista giocabile, il numero 1 al mondo Jannik Sinner, ed un campo da gioco a tema Gucci.

Fondato a Firenze nel 1921, Gucci è uno dei marchi di lusso più importanti al mondo. Indossato e ammirato da un'ampia schiera di celebrità, personalità e atleti, Gucci e il tennis vanno a braccetto dal celebre incontro tra l'alta moda e le sneakers sportive avvenuto con l'uscita della scarpa "Tennis" nel 1977. I capi d'abbigliamento Gucci della nuova collezione Gucci Tennis, tra cui le sneakers unisex Gucci Ace, gli shorts Gucci Web Stripe (uomo), la Polo Shirt Gucci Web Stripe (uomo), la gonna Gucci Pleated (donna) e la Polo Gucci (donna), entrambe con dettagli Gucci Web Stripe, saranno disponibili come oggetti all’interno del gioco, in esclusiva per TopSpin 2K25 dal 25 giugno 2024. Gli oggetti saranno la ricompensa per le partite vinte durante il TopSpin 2K25 Tour mondiale Gucci Tennis Cup, che si svolgerà nelle settimane di seguito indicate come parte della Stagione 2*:

? Dal 27 giugno al 4 luglio 2024 ;

? Dall’ 11 al 18 luglio 2024;

? Dal 25 luglio al’1 agosto2024;

? Dall’ 8 al 15 agosto 2024;

Il Global Brand Ambassador di Gucci, l'attuale numero 1 al mondo vincitore degli Australian Open 2024 Jannik Sinner, 13 volte vincitore del Tour, si unisce al roster del gioco il 20 giugno, gratuitamente per tutti i giocatori, portando con sé il suo inconfondibile borsone personalizzato Gucci. L'italiano Sinner ha portato borse Gucci personalizzate a Wimbledon e agli US Open nel 2023, combinando un'incredibile abilità in campo ad uno spiccato stile all'avanguardia. I giocatori potranno giocare nei panni di Sinner o di uno degli altri 25 professionisti, oppure con MyPLAYER personalizzati, per sfidare gli amici di tutto il mondo grazie al supporto multipiattaforma.

Oltre all'abbigliamento Gucci e a Jannik Sinner giocabile, TopSpin 2K25 introdurrà anche il G-Court a tema Gucci, disponibile dal 20 giugno e gratuito per tutti i giocatori. Il G-Court è un nuovo campo in erba dal design originale brandizzato Gucci che si trova in Italia, creato in collaborazione con Gucci appositamente per TopSpin 2K25. Questo campo sarà disponibile per un periodo limitato nella modalità Esibizione e nel Tour mondiale durante la Gucci Tennis Cup.

TopSpin 2K25 Standard Edition, Cross-Gen Edition, Deluxe Edition e Grand Slam® Edition sono già disponibili.