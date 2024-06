Tutti invitati a TEAMFIGHT TACTICS: Festa per i 5 anni

Teamfight Tactics: Festa per i 5 anni è ora disponibile sui server di tutto il mondo. Questo evento di gioco e festa della community segna il quinto anniversario dal lancio di Teamfight Tactics (TFT), il gioco strategico per PC più diffuso al mondo in cui si possono usare campioni e oggetti dell'universo di League of Legends.

Da oggi fino al 15 luglio, i giocatori potranno ottenere ricompense, sbloccare contenuti grafici a tema compleanno, scoprire dei tocchi festosi a elementi di gioco, e giocare a una nuova modalità chiamata Festa di Pinguì. Ecco tutto quello che i giocatori devono sapere sull'evento e come celebrare con la community di TFT:

Ricompense per i giocatori: i giocatori di TFT potranno ottenere ricompense effettuando l'accesso ogni giorno durante l'evento e guadagnando PE attraverso un Pass evento Festa per i 5 anni gratuito

Ricompense per l'accesso giornaliero: i gettoni del tesoro sono una valuta che consente ai giocatori di accedere ai Reami del tesoro per ottenere nuove ricompense. Effettuando l'accesso per nove giorni su TFT per PC o per dispositivi mobili, i giocatori potranno ottenere 500 gettoni del tesoro ed effettuando l'accesso per 10 giorni in totale durante l'evento, potranno sbloccare anche l'emote Faccio festa

Elementi principali del pass evento: guadagnando PE attraverso un Pass evento completamente gratuito, i giocatori potranno ottenere valute come frammenti di stella e gettoni del tesoro, e sbloccare contenuti grafici come strateghi ed emote

Contenuti grafici: durante l'evento, i giocatori di TFT potranno ottenere nuovi contenuti personalizzati, tra cui strateghi, Boom ed emote

Strateghi: in TFT, i giocatori usano un personaggio chiamato stratega come avatar durante le partite, scegliendolo tra Mini Leggende e Mini Campioni, versioni in miniatura di popolari campioni di League of Legends

Mini Leggende: TFT introdurrà nuovi aspetti per Pinguì, l'amatissima mascotte del gioco, grazie cui potrà indossare il suo miglior vestito di compleanno e travestirsi da alcuni dei suoi strateghi preferiti

-Pinguì Anniversario

-Pinguì Pinguì

-Pinguì Cosplayer di Bombo

-Pinguì Cosplayer di Tristana

-Pinguì Cosplayer di Yasuo

Mini Campioni: la carismatica ADC Yordle si unirà ai Mini Campioni disponibili su Teamfight Tactics con:

-Mini Tristana

-Tristana Cosplayer di Pinguì

Boom: i Boom consentono ai giocatori di personalizzare gli effetti che appaiono quando infliggono danni agli strateghi rivali. L'evento introduce:

-Palla di cannone

-Pinguì Cosplayer di Palla di cannone

Emote: durante Festa per i 5 anni, sarà possibile ottenere tre nuove emote gratuite come ricompense per i giocatori, tra cui:

-1° o 8°

-Tutta abilità

-Faccio festa

Modalità di gioco: Festa di Pinguì include due tratti unici da ciascuno dei 10 set precedenti di TFT, ripercorrendo tutta la storia del gioco. Ciascun campione ha un'origine o una classe diversa, chiamate tratti, che forniscono effetti speciali alla squadra del giocatore. Ecco la lista completa dei tratti che torneranno durante l'evento:

Set 1 - Set beta: Imperiale, Fantasma

Set 2 - L'Ascesa degli Elementi: Montagna, Glaciale

Set 3 - Galassie: Pilota di Mech, Ribelle

Set 4 - Destini: Bosco Antico, Il Boss

Set 5 - Giudizio: Demonietto, Congrega

Set 6 - Aggeggi e marchingegni: Mondano, Yordle

Set 7 - Lande draconiche: Addestratore, Scaglialucida

Set 8 - L'attacco dei mostri!: LaserCorp, Mascotte

Set 9 - Runeterra Riforgiata: Shurima, Bilgewater

Set 10 - Remix Rumble: Disco, Jazz

Non sarebbe un compleanno senza qualche sorpresa, e quindi ci saranno dei piccoli easter egg e altri contenuti che i giocatori potranno scoprire durante i festeggiamenti. Tenete d'occhio l'Argogranchio e il Carosello per non perdervi un altro tocco di Festa per i 5 anni.

"Siamo davvero grati ai giocatori di tutto il mondo per il grande supporto che ci hanno dato. Siamo fortunati ad avere una delle community più appassionate e accoglienti in tutto il mondo dei videogiochi. Spero che tutti si sentano celebrati e apprezzati durante la Festa per i 5 anni. Grazie a tutti i giocatori di TFT per tutto il supporto. Continueremo a lavorare insieme a voi per rendere TFT il miglior gioco possibile", ha dichiarato Christina Jiang, Product Manager senior per Teamfight Tactics in Riot Games.