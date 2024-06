Ostaggi liberati a Gaza - l'irruzione degli agenti israeliani

Lo rende noto il 'Times of Israel' Durante i combattimenti a casa di Aljamal, l'ufficiale Yamam, Ispettore Arnon Zmora, è stato ucciso.

Attualità - La polizia israeliana ha diffuso un drammatico filmato che mostra il salvataggio degli ostaggi Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv da parte delle forze dell'unità d'élite Yamam e degli agenti dello Shin Bet, sabato a Nuseirat, nel centro di Gaza. Il video mostra gli agenti della Yamam che fanno irruzione nella casa di Abdallah Aljamal, che teneva in ostaggio i tre uomini israeliani. Gli uomini si identificano con gli agenti e vengono portati in salvo all'esterno della casa mentre vengono presi di mira da colpi di arma da fuoco. Durante i combattimenti a casa di Aljamal, l'ufficiale Yamam, Ispettore Arnon Zmora, è stato ucciso. Lo rende noto il 'Times of Israel'.