Annunciate le nomination, la premiazione il 4 luglio alle 20:00 nell'ambito di First Playable

Una giuria internazionale ha selezionato i finalisti della dodicesima edizione. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 4 luglio presso il Cinema La Compagnia di Firenze, nell’ambito dell’evento business First Playable

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia le nomination degli Italian Video Game Awards 2024. La cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del premio che celebra le eccellenze videoludiche made in Italy è in programma il prossimo 4 luglio a partire dalle ore 20.00 presso il Cinema La Compagnia di Firenze nell’ambito dell’evento business First Playable, diventato ormai un appuntamento di riferimento per tutti gli sviluppatori di videogiochi italiani.

Il premio assegnerà quest’anno sei statuette ai videogiochi, ai professionisti e agli studi di sviluppo che si sono maggiormente contraddistinti nel corso dell’anno solare 2023 nelle seguenti categorie, in parte rinnovate rispetto alla passata edizione: Best Italian Game: premio per il miglior videogioco italiano; Best Italian Debut Game: premio per la miglior opera prima italiana; Outstanding Art:premio per il videogioco che più si distingue per le sue componenti artistiche; Outstanding Experience: premio per il videogioco che propone l’esperienza più coinvolgente o originale; Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale; Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale o internazionale.

La giuria degli Italian Video Game Awards è composta quest’anno da 4 professionisti del settore italiani e internazionali: Meg Clarke, Senior Game Scout di Team 17, Raphael Colantonio, President and Creative Director di WolfEye Studios, Diego Grammatico, Business Development Executive di Games London e Vincenzo Lettera, Editor in Chief di Multiplayer.it. Il quinto giurato, per la prima volta, è rappresentato dal voto aggregato dei soci developer di IIDEA.

I finalisti degli Italian Video Game Awards 2024:

Best Italian Game

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 - Trinity Team

dotAGE - Michele Pirovano

Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged - Milestone

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

Universe for Sale - Tmesis Studio

Best Italian Debut Game

dotAGE - Michele Pirovano

Garden In! - Dramatic Iceberg

River Tails: Stronger Together - Kid Onion Studio

Shattered Heaven - Leonardo Production

Universe for Sale - Tmesis Studio

Outstanding Art

Children of Silentown - Elf Games, Luna2 Studio

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

Universe for Sale - Tmesis Studio

Outstanding Experience

dotAge - Michele Pirovano

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 - Nacon Studio Milan

Per le categorie Outstanding Italian Company e Outstanding Individual Contribution – entrambe votate solo dai soci developer di IIDEA – quest’anno è prevista la nomina diretta dei vincitori che verranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione.

Per partecipare dal vivo alla cerimonia degli IVGA sono disponibili due tipologie di biglietti “Full Access” e “Social Access”, entrambe acquistabili sullapagina Eventbrite dell’evento. Sarà possibile, inoltre, seguire la diretta streaming sul sito dell’evento a partire dalle ore 20.00 del 4 luglio prossimo.

e Xsolla

First Playable è organizzato da, in collaborazione con l’e con il supporto del, per accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi. Numerosi i partner della sesta edizione:è Matchmaking partner dell’evento;Diamond Partner;sono Gold Partner; econ il progettosono Silver Partner.