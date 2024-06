Annunci Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment annuncia le imminenti date di uscita delle espansioni di World of Warcraft e Diablo IV all'Xbox Showcase!

Durante l'Xbox Showcase di oggi tenutosi a Los Angeles, Blizzard Entertainment ha annunciato cheWorld of Warcraft: The War Within sarà disponibile in tutto il mondo dal26 agosto e la prima espansione del grande successo Diablo IV (2023),Vessel of Hatred, uscirà l'8 ottobre!

"È davvero emozionante essere qui all'Xbox Showcase insieme ad altri sviluppatori straordinari per annunciare le nostre date di uscita diha affermato Johanna Faries, presidente di Blizzard Entertainment. "Si tratta di uscite che daranno il via a quelli che saranno dei mesi molto entusiasmanti, che includeranno il 20° anniversario di World of Warcraft - condivideremo ulteriori dettagli nel corso dell'anno."

World of Warcraft: The War Within

È ora di tornare a casa! Il viaggio per salvare Azeroth dalle forze incombenti del vuoto inizia il26 agosto quando uscirà globalmente The War Within, il primo titolo a entrare nella nuova ambiziosaWorldsoul Saga e la 10° espansione del gioco World of Warcraft. Il trailer cinematografico che annuncia la data di uscita è stato presentato in anteprima all'Xbox Showcase e può essere vistoqui. Chi ha acquistato l'Epic Edition o la Collector's Edition avrà la possibilità di saltare la fila con l'accesso anticipato che inizierà il 23 agosto.

La serie Warcraft è nel bel mezzo dei festeggiamenti per il 30° anniversario, mentre World of Warcraft celebrerà il suo 20° compleanno alla fine di quest'anno. Per onorare l'imminente uscita globale, il team di WoW ha annunciato "Benvenuti su Azeroth", un nuovo pacchetto a tempo limitato per invitare i giocatori alle prime armi e quelli di vecchia data a esplorare questo mondo fantastico e prepararli a combattere contro l'Araldo del Vuoto, Xal'atath.

Al prezzo di €22,99 questo pacchetto include:

L'espansione Dragonflight

Potenziamento al livello 60

60 giorni di tempo di gioco

Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo IV ha avuto un grande successo nel 2023 e la sua tanto attesa prima espansione, Vessel of Hatred, sarà disponibile dall'8 ottobre. Il trailer cinematografico di apertura è stato presentato in anteprima all'Xbox Showcase, e può essere visto qui. I preacquisti sono già disponibili per l'accesso immediato a ricompense cosmetiche di gioco.

Preparati all'oscurità che ti attende:

NUOVA CLASSE: SPIRITISTA - Tra i predatori supremi della giungla, lo Spiritista è una classe completamente nuova per la serie Diablo. Gli Spiritisti sono segnati dalla guerra con sinergie mistiche che possono essere risvegliate solo nelle profondità delle giungle di Nahantu. Vesti i panni di uno degli Spiritisti e abbraccia gli spiriti eterni collegati a questa antica civiltà.

NUOVA REGIONE: NAHANTU - Esplora Nahantu, la nuova regione della giungla di Diablo IV piena di segreti, nuove pericolose spedizioni, fortezze e feroci demoni di tribù guerriere.

CONTINUA LA CAMPAGNA - Ambientato subito dopo le vicissitudini di Diablo IV, Vessel of Hatred continua la sua storia oscura, mettendoti alla prova mentre lotti per salvare l'anima di Neyrelle, stretta nella morsa di Mefisto e ancora sconvolta dalla scelta compiuta per contenerlo. La ricerca di Neyrelle ti porta nel cuore dell'antica giungla, mentre lei si occupa del Primo Maligno imprigionato. Cerca di svelare l'oscuro complotto di Mefisto mentre nuovi nemici impediscono ogni tua mossa, pianificando la tua fine. Il destino dell'anima di Neyrelle e la sua abilità di fermare il Primo Maligno dal distruggere Sanctuarium, è nelle tue mani.

NUOVI AGGIORNAMENTI DI GIOCO - Vessel of Hatred introduce anche importanti aggiornamenti in Diablo IV, tra cui nuove abilità di classe, tabelloni dell'eccellenza, glifi leggendari, tipi di spedizione, attività dell'Albero dei Sussurri e tanto altro ancora.

Vessel of Hatred introduce anche importanti aggiornamenti in Diablo IV, tra cui nuove abilità di classe, tabelloni dell'eccellenza, glifi leggendari, tipi di spedizione, attività dell'Albero dei Sussurri e tanto altro ancora. Non combattere mai in solitaria, perché dei nuovi Mercenari possono unirsi a te durante la tua missione nel fitto sottobosco di Nahantu e oltre. Questi potenti alleati aumentano la loro potenza man mano che progredisci e ciascuno è dotato di abilità uniche per aiutarti in combattimento.

possono unirsi a te durante la tua missione nel fitto sottobosco di Nahantu e oltre. Questi potenti alleati aumentano la loro potenza man mano che progredisci e ciascuno è dotato di abilità uniche per aiutarti in combattimento. Una nuova modalità PvE cooperativa, che ti permette di collaborare con gli amici per raggiungere obiettivi e sconfiggere il boss in una spedizione su più livelli. Inoltre, potrai raccogliere bottini e ricompense lungo il percorso.

Edizioni preacquistabili e bonus digitali

Vessel of Hatred è disponibile per il preacquisto digitale come Standard Edition (€39,99), Deluxe Edition (€59,99) e Ultimate Edition (€89,99). Diablo IV e Vessel of Hatred supportano il gioco e la progressione multi-piattaforma su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e su Steam, oltre a un massimo di quattro giocatori in cooperativa, due di questi su console. Per giocare a Vessel of Hatred è necessario avere il gioco base. Ogni edizione digitale include uno o più elementi per migliorare la tua avventura a Sanctuarium: