I Paesi occidentali stanno cercando di mantenere la leadership con ogni mezzo. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel discorso che ha tenuto a San Pietroburgo, nella sessione plenaria del Forum economico. Intervento nel corso del quale Putin ha parlato di sanzioni, commercio, misure per le aziende, comparto militare. La Russia rimane uno dei principali attori del commercio mondiale, nonostante tutti gli ostacoli e le sanzioni illegittime, ha affermato il presidente, che ha anticipato l'introduzione di misure importanti per incoraggiare le aziende ad entrare nel mercato azionario russo. Servono ulteriori passi per stimolare l'ingresso delle aziende in borsa, ha sottolineato Putin, assicurando che già ora gli investitori privati investono attivamente nell'economia russa. Il presidente russo ha inoltre evidenziato che è necessario un rinnovamento tecnologico del comparto militare.

"Il Paese ha dimostrato un elevato livello di preparazione per le trasformazioni in questo senso", ha detto Putin.