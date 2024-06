Fondazione della Felicità ETS: Premiata la classe più felice d'Italia

Un’iniziativa di Fondazione della Felicità ETS con il sostegno della Regione Lombardia e la partnership di Lenovo

PREMIATA “LA CLASSE PIÙ FELICE D’ITALIA”, LA 2ACH DELL'ITAS GALLINI DI VOGHERA

Al contest “ La classe più felice d’Italia ” hanno partecipato un centinaio di classi di tutta Italia, tra scuole secondarie di secondo grado

e le terze classi delle secondarie di primo grado

La classe più felice d’Italia è la 2ACH dell’Istituto Tecnico Agrario Statale (ITAS) Gallini di Voghera (Pavia), che vince l’omonimo contest nazionale “ La classe più felice d’Italia ”, iniziativa di Fondazione della Felicità ETS di Walter Rolfo con il sostegno della Regione Lombardia e la partnership di Lenovo.

La classe, che si è aggiudicata per ogni studente un pc e uno smartphone, si è distinta su quasi un centinaio di classi partecipanti da tutta Italia , tra scuole secondarie di secondo grado e le terze classi delle secondarie di primo grado, grazie al progetto di felicità diffusa presentato, con l’obiettivo di ottenere un impatto positivo su persone esterne alla classe per renderle felici.

Nello specifico, la 2ACH si è suddivisa in gruppi su tre iniziative differenti: un supporto ai volontari della Caritas locale per la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose; attività di intrattenimento e di compagnia agli ospiti di una RSA; supporto agli educatori di un asilo in cui sono presenti anche bambini con disabilità . La classifica finale delle classi è stata data dal punteggio medio ottenuto fra i progetti di felicità diffusa presentati e i risultati registrati dall’app “Appy Lenovo”, dove gli studenti si sono cimentati a risolvere gli 8 livelli che rappresentavano ciascuno una competenza trasversale utile al raggiungimento della felicità (Impossibile, Sogno, Positività, Passione, Obiettivi, Perché, Resilienza, Felicità), tramite il metodo della gamification.

Il contest, la cui prima edizione è stata lanciata a marzo 2024 in occasione dell’evento al Forum di Milano dell’Happiness on Tour, ha visto la partecipazione di oltre 2.500 studenti impegnati in più di 80 progetti di felicità condivisa che hanno raggiunto più di 80.000 persone complessive . Obiettivo del contest, promuovere il benessere psicologico degli studenti italiani, incoraggiandoli a sviluppare competenze trasversali essenziali per la loro crescita personale e il successo futuro, accademico e personale e coinvolgerli personalmente in iniziative di felicità virtuose.

La premiazione, che si è tenuta mercoledì 5 luglio presso lo Spazio Lenovo di Milano, ha visto la presenza anche delle altre classi finaliste , alle quali sono stati dati buoni spesa per prodotti tecnologici: la 3B della scuola media “Trevisani-Scaetta" dell’Istituto Comprensivo “Paolo e Larissa Pini” di Milano, che ha realizzato il "Settimanale della Felicità", giornalino in quattro edizioni che ha coinvolto i lettori nella riflessione su cosa sia la felicità e come raggiungerla, e le classi terze e quarte del Liceo Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione Superiore Italo Calvino di Rozzano, che hanno realizzato un giardino letterario, aperto a tutta la comunità, che riporta, in una sorta di percorso verso la cultura e la felicità, alcune frasi di Calvino e la presenza di alcune piante e fiori, scelte e coltivate dai ragazzi.

Obiettivo della Fondazione della Felicità ETS, presieduta da Walter Rolfo e fondata nel 2022 insieme a un gruppo eterogeneo di professori universitari, coach, professionisti ed esperti di neuroscienze, è regalare ad alunni e docenti programmi educativi gratuiti, contest creativi ed esercizi stimolanti per favorire la creazione di un ambiente scolastico sereno, puntare alla costruzione di un futuro migliore e al raggiungimento della felicità.

La Fondazione organizza progetti, eventi formativi e tour motivazionali aperti a tutti, ma con una particolare attenzione verso gli studenti perché la scuola è il luogo dove le giovani menti si formano. Il tour della felicità ha coinvolto nel 2023 oltre 60 mila partecipanti e più di 70 scuole, mentre a marzo 2024 oltre 15.000 persone hanno partecipato a un grande evento motivazionale organizzato al Forum di Milano, dove sul palco si sono alternate personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti.