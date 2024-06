Computex 2024: MSI presenta i notebook AI+

MSI, brand leader nel settore dei notebook per il gaming, la content creation e la produttività, annuncia al COMPUTEX 2024 il lancio di diversi portatili AI+ di nuova generazione, dotati dei più recenti processori Intel® e AMD.

I nuovi laptop firmati MSI assicurano un computing power AI superiore ai 100 TOPS e supportano oltre 500 modelli AI ottimizzati per Intel® Core? Ultra (nome in codice: Lunar Lake), la piattaforma più solida per lo sviluppo di PC AI. Se equipaggiati con una GPU GeForce RTX, offrono poi fino a 542 TOPS, assicurando prestazioni al top e esperienze di AI uniche.

MSI non solo può sfoggiare la linea di PC AI+ più completa del settore, ma presenta anche un laptop e una console portatile concepiti per gli appassionati di auto e per i giocatori di tutto il mondo?, ha dichiarato Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della Business Unit NB di MSI. ?Siamo lieti di accogliere i visitatori ì presso lo stand MSI per sperimentare l'AI computing di nuova generazione e le nostre favolose proposte in ambito gaming?.

Prestige & Summit: notebook next-gen AI+ per il mondo business con processori Intel® Core? Ultra

I notebook della serie Prestige sono disponibili con display da 13, 14 e 16 pollici e i più recenti processori Intel® Core? Ultra, che offrono prestazioni AI fino a tre volte superiori rispetto alla generazione precedente e vantano anche un eccellente rapporto di efficienza energetica, che si traduce in laptop più leggeri e con una maggiore durata della batteria.

Tutti i notebook della serie Prestige sono, infatti, caratterizzati da scocche ultraleggere, batterie di grandi dimensioni e una lunga autonomia di lavoro, oltre a disporre di una webcam da 5 megapixel, che offre funzionalità di streaming live e riunioni online di qualità superiore. In particolare, il Prestige 13 AI+ Evo pesa solo 990 grammi e include una batteria da 75Wh, che garantisce un'autonomia davvero sorprendente.

Passando alla linea Summit, da segnalare il modello Summit 13 AI+ Evo, che è ora equipaggiato con i nuovi processori Intel® Core? Ultra e vanta massima leggerezza, eccellenti doti nell?ambito della sicurezza e lo stilo MSI Pen 2, che supporta MPP 2.6 e contribuisce a renderlo il laptop 2 in 1 da 13 pollici più versatile.

Stealth A16 AI+ & Creator A16 AI+: i primi notebook ultraleggeri per gamer e creator al mondo con display da 16 pollici a essere equipaggiati con processori AMD Ryzen? AI 300

La Kermesse di Taipei è per MSI anche l?occasione di presentare Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI, i primi laptop al mondo con display da 16 pollici nella categoria dei notebook ultraleggeri per il gaming e per la creatività. Entrambi sono dotati di processori AMD Ryzen? AI 300, che mettono a disposizione grafica integrata e una NPU per garantire prestazioni eccellenti e tutta la potenza di calcolo necessaria per l?AI.

Dotati delle più recenti soluzioni grafiche NVIDIA® GeForce RTX? 40, che offrono una potenza di calcolo AI di altissimo livello, Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI+ sono poi caratterizzati dalla scocca in lega di magnesio e alluminio, dal potente sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 e da un'ampia gamma di porte.

In aggiunta alle serie gaming e content creation, MSI presenta al Computex anche i laptop business & productivity Summit A16 AI+ e Prestige A16 AI+, sempre equipaggiati con i più recenti processori AMD Ryzen? AI serie 300. Questi modelli sono poi dotati di una generosa batteria da 82Wh e di uno chiassis leggero, che li rendono la scelta migliore per i professionisti spesso on the go.

Claw 8 AI+: la prima console portatile Windows 11 al mondo con processore Intel® Core? Ultra

Dopo il lancio della sua prima console portatile al CES di Las Vegas, MSI coglie l?occasione dell?evento di Taipei per presentare Claw 8 AI+, la prima console portatile Windows 11 al mondo con processore Intel® Core? Ultra.

Oltre a migliorare l'efficienza energetica, MSI ha ascoltato i feedback degli utenti e ha aggiornato di conseguenza diverse specifiche hardware, come l'aggiunta di un?ulteriore porta USB-C con supporto Thunderbolt 4, il miglioramento della sensazione tattile dei pulsanti LB/RB, l'aumento della capacità della batteria e la sostituzione del caricabatterie con un caricatore da parete più leggero. Claw 8 AI+ si candida, quindi, ad essere la console portatile da gioco da 8 pollici più avanzata sul mercato. Dopo l'uscita ufficiale, verrà fornito in bundle un mese di prova gratuita di Xbox Game Pass, che consentirà agli utenti di divertirsi con i giochi AAA più popolari del momento.

Claw x Fallout Limited Edition: benvenuti nel futuro post-apocalittico

MSI e il famoso studio di videogiochi Bethesda lanciano insieme al Computex la console co-branded Claw x Fallout, disponibile in edizione limitata. Il design di questa versione speciale di Claw è completamente ispirato ai Vault del gioco, ai Pip-Boys indossati dagli abitanti dei Vault e ai robot, rendendola un oggetto da sogno per i fan e i giocatori di Fallout di tutto il mondo. Grazie a caratteristiche quali l'ottima presa, la batteria con maggior capacità del settore, ottime doti di raffreddamento e joystick e trigger dotati di sensori a effetto Hall, Claw con Windows 11 permette ai giocatori di godersi Fallout in qualsiasi momento, vivendo a fondo l'atmosfera da apocalisse post-nucleare del gioco.

Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport e Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport: la fusione di alte prestazioni e lusso

L'anno scorso MSI è diventata partner ufficiale di Mercedes-AMG, il prestigioso brand di auto di lusso ad alte prestazioni noto in tutto il mondo, lanciando il primo laptop co-branded Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Per festeggiare l'anniversario di un anno della loro partnership, le due aziende hanno nuovamente unito le forze per lanciare il nuovo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport e hanno anche aggiornato il modello Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

Il design dello Stealth 18, realizzato congiuntamente dai team di design di MSI e Mercedes-AMG, presenta diversi ed eleganti elementi caratterizzanti, come l?elegante motivo AMG sull'area del poggiapolsi, le esclusive targhette metalliche di MSI e AMG e il logo Mercedes-AMG Motorsport presente ovunque.

Dotato di un leggero chassis in lega di magnesio e alluminio, Stealth 18, grazie alla CPU Intel® Core? Ultra 9 185H e al chip grafico NVIDIA® GeForce RTX? 4080, assicura prestazioni al top proprio come quelle dell?auto da corsa Mercedes-AMG GT2 per la gioia degli appassionati di auto di lusso e giocatori di tutto il mondo

Nuovi modelli della serie Modern: progettati per professionisti e studenti

Presso lo stand di MSI è possibile toccare con mano anche i nuovi modelli della serie Modern, disponibili nei formati da 13, 14 e 15 pollici. Oltre alla tastiera particolarmente confortevole, all?estrema leggerezza e alle doti di connettività, i nuovi laptop della serie Modern, per garantire la massima flessibilità, sono dotati anche di una porta RJ-45.

Infine, al Computex MSI è lieto di annunciare che il suo notebook Prestige 16 AI Evo e la sua console portatile Claw hanno entrambi vinto il 2024 COMPUTEX BC Award. In particolare, il Prestige 16, grazie alle sue eccezionali doti di mobilità, ha ottenuto il Golden Award come miglior prodotto nella categoria Computer & System.