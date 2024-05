Elezioni Europee: Snap supporta le elezioni con una serie di iniziative

Tra il 6 e il 9 giugno, più di 370 milioni di europei in 27 Paesi si recheranno alle urne per eleggere i propri membri del Parlamento Europeo.

All'inizio di quest'anno, Snap ha illustrato le sue iniziative per prepararsi alle oltre 50 elezioni che si terranno in tutto il mondo nel 2024. Tra queste, la riconvocazione del team dedicato all'integrità elettorale , che da tempo comprende esperti di disinformazione, pubblicità politica e cybersicurezza, per monitorare tutti gli sviluppi rilevanti per le prossime elezioni.

Oltre a questo importante lavoro globale, sono state implementate anche azioni specifiche legate alle prossime elezioni europee .

Incoraggiare l'impegno civico alle elezioni europee

In vista delle elezioni europee, Snapchat ha collaborato con il Parlamento Europeo alla realizzazione di una speciale Lente elettorale in AR che incoraggia le persone a recarsi a votare . Durante le elezioni, questa Lente verrà condivisa con tutti gli Snapchatter dell'UE insieme a un messaggio che ricorda di votare e a un link al sito web del Parlamento per le elezioni.

Snapchat sta inoltre lavorando con il Parlamento Europeo e con la Commissione Europea per promuovere la campagna informativa sulle elezioni “ Usa il tuo voto ” , che comprende una Lente dedicata e una campagna di sensibilizzazione sui rischi della disinformazione e dei contenuti ingannevoli.

Combattere la disinformazione in tutta l’UE

Snapchat si impegna a prevenire la diffusione della disinformazione. Le Linee guida della community vietano da sempre la diffusione di disinformazione e di contenuti volutamente fuorvianti, compresi i deepfake e i contenuti manipolati in modo ingannevole. Con l'evolversi delle tecnologie, tali linee guida sono state aggiornate per coprire tutti i formati di contenuto, siano essi creati da un essere umano o generati dall'intelligenza artificiale .

Inoltre, in vista delle elezioni europee, Snapchat ha implementato le seguenti azioni:

Sottoscritto l'AI Elections Accord , insieme ad altre aziende tecnologiche, impegnandosi a lavorare in modo collaborativo su strumenti per individuare e limitare la diffusione di contenuti generati dall'intelligenza artificiale che mirano a ingannare gli elettori .

Introdotto simboli contestuali per aiutare la community a capire quando sta interagendo con contenuti generati dall'IA di Snap.

Ulteriormente istruito MyAI a evitare di affrontare argomenti politici .

Attivato una collaborazione con Logically , un'organizzazione leader nel fact-checking e firmataria del Codice di buone pratiche sulla disinformazione dell'UE, per aiutare a verificare i fatti nelle dichiarazioni degli annunci politici in tutta l'UE.

Modifiche specifiche per l'UE alla politica di pubblicità politica e di advocacy di Snap

In genere, gli annunci politici su Snapchat non possono essere postati da persone o entità che non siano residenti nel Paese in cui l'annuncio verrà pubblicato. Tuttavia, è stata recentemente introdotta un'eccezione per consentire agli inserzionisti con sede nell'Unione Europea di lanciare campagne politiche a livello europeo su Snap . In questo modo le politiche di Snap sugli annunci politici sono in linea con la legislazione europea recentemente adottata, che consente annunci politici transfrontalieri all'interno dell'UE, pur bloccando gli annunci politici provenienti da Paesi non membri.

Questi provvedimenti continuano a essere accompagnati da solide misure di salvaguardia dell'integrità, tra cui un processo di revisione umana che controlla tutti gli annunci politici prima che possano apparire sulla piattaforma.