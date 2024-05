GTA Online: la Benefactor conquista la scena automobilistica di Los Santos

Questa settimana rendiamo omaggio al vasto catalogo della Benefactor con sconti e bonus su un po’ di tutto: da eleganti auto sportive a berline blindate.

La classe di questa maestosa casa automobilistica tedesca è in piena mostra: scopri tantissimi modelli della Benefactor presso l'autosalone Premium Deluxe Motorsport e l'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS. Inoltre, all'autoraduno, Hao si è preso qualche libertà con la Benefactor Stirling GT (sportiva classica, 40% di sconto), il veicolo di prova premium della settimana.

Ottieni la Maglietta Benefactor

È il momento giusto per acquistare la Benefactor LM87 (supercar), la Schlagen GT (sportiva) o la SM722 (sportiva). Approfitta dello sconto del 40% su questi tre modelli fino al 5 giugno e otterrai una Maglietta Benefactor con il famigerato logo a forma di diamante del marchio.

GTA$ e RP tripli nella serie di Cayo Perico

Goditi i panorami e i suoni idilliaci del rifugio di El Rubio su un'isola remota mentre sfrecci tra coste e palme nellaserie di Cayo Perico, che fornisce ricompense triple fino al 5 giugno.

GTA$ e RP tripli in Due colpi e via

Combatti fino all'ultimo respiro con munizioni limitate inDue colpi e via. Raggiungi la vittoria o affronta la sconfitta ad armi spianate e ottieniGTA$ e RP tripli per i tuoi sforzi.

GTA$ e RP tripli sulle Attività dei clienti del Terrorbyte

Benefactor è nota per la sua tecnologia all'avanguardia e il Terrorbyte ti dà accesso alla grande hacker Paige Harris. Sfrutta il touchscreen del Centro di comando all’interno del veicolo per avviare le Attività dei clienti del Terrorbyte e interrompere vari crimini in città per ottenereGTA$ e RP tripli.

Completando tre Attività dei clienti del Terrorbyte completerai anche la sfida settimanale e otterrai100.000 GTA$.

I proprietari di night club possono acquistare il Terrorbyte da Warstock Cache & Carry (40% di sconto anche su migliorie e modifiche) e, oltre a partecipare alle Attività dei clienti, potranno recuperare carichi per diverse attività. Richiama il Terrorbyte tramite il menu Interazione > Veicoli di servizio.

GTA$ e RP doppi nelle prove a tempo Junk Energy

Spingiti al limite della resistenza con leprove a tempo Junk Energy. Attraversa i checkpoint e utilizza sapientemente la batteria della Inductor per battere il tempo di riferimento e ottenereGTA$ e RP doppi.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Scopri e confronta le statistiche dei veicoli Benefactor scelti da Simeon, oltre che a provarli su strada:

Benefactor Stirling GT (sportiva classica, 40% di sconto)

Benefactor Schafter V12 (sportiva, 40% di sconto)

Benefactor XLS (SUV, 40% di sconto)

Benefactor Schafter LWB (sportiva, 40% di sconto)

Benefactor Feltzer (sportiva, 40% di sconto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora

Guarda la vetrina dell'Autosalone Luxury Autos per scoprire due meraviglie a cinque porte: ilVapid Aleutian (SUV) e la Declasse Impaler SZ (berlina).

Raggiungi l'area di prova dell'Autoraduno di LS per scoprire di cosa sono capaci laBenefactor Feltzer (sportiva, 40% di sconto), la Benefactor Streiter (sportiva) e laBenefactor Surano (sportiva). Piazzati per tre giorni consecutivi tra i primi cinque nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere il veicolo premio della settimana: laPegassi Infernus Classic (sportiva classica).

Gira la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere il primo premio della settimana: la Pegassi Reaper (supercar).

SCONTI

Riempi il tuo garage grazie alla settimana di follia a tema Benefactor, che include lo sconto del 40% sul Terrorbyte modello base e relative migliorie e modifiche:

Garage degli uffici – 30% di sconto

Benefactor Terrorbyte – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per il Benefactor Terrorbyte – 40% di sconto

Benefactor LM87 (supercar) – 40% di sconto

Benefactor Schlagen GT (sportiva) – 40% di sconto

Benefactor SM722 (sportiva) – 40% di sconto

Benefactor Stirling GT (sportiva classica) – 40% di sconto

Benefactor Schafter V12 (sportiva) – 40% di sconto

Benefactor XLS (SUV) – 40% di sconto

Benefactor Schafter LWB (sportiva) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Coltello | Carabina d'ordinanza (50% di sconto) | Empia devastatrice | Pistola calibro 50 | Mitragliatrice (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola mitragliatrice | Granate | Bombe adesive | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile