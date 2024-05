Goditi l'AM5 di nuova generazione su B650E AORUS PRO X USB4

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha presentato l'ultima scheda madre B650E AORUS PRO X USB4 . Integrata con doppie porte USB4 e funzionalità leader complete, B650E AORUS PRO X USB4 consente agli utenti di usufruire in anticipo della piattaforma AM5 di nuova generazione più conveniente.

Con velocità di trasferimento incredibilmente veloci e affidabili, ampia compatibilità, ricarica efficiente e connettività display ultra-HD, USB4 è evidentemente diventata una specifica essenziale sulla prossima piattaforma AM5 di nuova generazione. Tra il crescente numero di dispositivi USB4 ready sul mercato, B650E AORUS PRO X USB4 è dotato esclusivamente di doppie porte USB4 native, che forniscono fino a 40 Gbps su ciascuna porta con supporto per tutti i processori Ryzen™. Questa larghezza di banda totale di 40 Gbps può essere completamente utilizzata per il trasferimento di dati, a differenza di Thunderbolt 4, che condivide la larghezza di banda tra dati e video. Oltre all'USB4 completo da 40 Gbps, B650E AORUS PRO X USB4 offre anche una connettività eccellente con Wi-Fi 7 utilizzando l'antenna Ultra-High Gain di GIGABYTE e la LAN 2,5 GbE.

B650E AORUS PRO X USB4 vanta diverse innovazioni esclusive fai-da-te sia nell'hardware che nel firmware per consentire una costruzione del sistema divertente e senza sforzo. La nuova zona EZ-Debug centralizza i LED di debug e i pulsanti di controllo per fornire un processo di risoluzione dei problemi comodo e organizzato. Il design WIFI EZ-Plug integra i connettori dell'antenna Wi-Fi in un unico adattatore, sollevando gli utenti dai fastidiosi avvitamenti richiesti durante l'installazione. Il collegamento del pannello sensore è dotato di una porta video integrata che semplifica l'installazione del pannello sensore senza preoccuparsi dell'instradamento dei cavi. PCIe EZ-Latch Plus offre un'installazione senza viti per le schede grafiche PCIe, mentre M.2 EZ-Latch Click e M.2 EZ-Latch Plus consentono l'installazione senza attrezzi di SSD M.2 e dissipatori di calore. Il BIOS UC aggiornato incentrato sull'utente offre un'interfaccia utente e una UX riprogettate, con un pannello di accesso rapido con slot per opzioni personalizzabili.

Alimentato da un design completamente digitale a 16 fasi con 80 A SPS per fase, B650E AORUS PRO X USB4 può liberare prestazioni eccezionali dei più recenti e futuri processori AMD Ryzen™. Inoltre, il design termico avanzato include un dissipatore di calore più ampio con un tubo di calore nell'area VRM e una protezione termica M.2, che fornisce una dissipazione del calore ad alta efficienza per garantire che il sistema rimanga fresco durante l'esecuzione di applicazioni multitasking o ad alto consumo di risorse.

La versatile scheda madre B650E AORUS PRO X USB4 con AM5 di nuova generazione integrata sarà disponibile all'inizio di giugno.