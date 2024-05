Opening movie di That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

Tuffati inThat Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles grazie all’opening movie che include personaggi già amati dai fan e altri, nuovi, aggiunti esclusivamente per questo gioco!

Basato sulla serie animataThat I Time I Got Reincarnated as a Slime, That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles sarà disponibile in digitale dall’8 agosto per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (il pre-order per Steam è disponibile).

Questo action-RPG offre due fasi complementari. Giocando comeRimuru Tempest, sarà possibile unire le forze con i suoi compagni per costruire e sviluppare la Federazione Jura Tempest.

Aiutando i propri amici con le loro necessità in città si miglioreranno le relazioni, sbloccando degli upgrade per la costruzione e skill per i combattimenti.

Esplorando il mondo della Federazione Jura Tempest, il gioco diventa un 2D a scorrimento laterale in cui i giocatori guidano il proprio party in nuovi territori, progredendo con la storia e difendendo il territorio da potenti nemici e boss.

Per l’opening movie:

https://youtu.be/yFtmz6wgMxM

