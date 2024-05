Spin Master lancia in Italia PUNIRUNES - nuovo digital pet

Arriva in Italia il fenomeno giapponese che permette di accudire e collezionare 55 cuccioli virtuali super “squishy” attraverso un’esperienza tattile e sensoriale unica nel suo genere

Spin Master, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'intrattenimento per bambini, produttrice di fenomeni globali che hanno rivoluzionato il mondo del giocattolo, tra cui il celebre tech toy Hatchimals e il digital pet Bitzee , ha annunciato il lancio di Punirunes , l’ animaletto digitale interattivo , introdotto per la prima volta sul mercato nel 2021 dall'azienda di giocattoli giapponese Takara Tomy, che ha riscosso un incredibile sucesso in Asia , con oltre 700.000 pezzi venduti in Giappone, Corea, Taiwan, Hong Kong e Macao.

Punirunes unisce la sfera dell’accudimento “virtuale” a un’ esperienza sensoriale inedita : Puni-Puni , infatti, è il termine onomatopeico giapponese che significa “morbido”, “squishy”. I Punirunes sono cuccioli digitali interattivi custoditi all'interno di un pod - 55 personaggi collezionabili in ogni capsula - che prendono vita sullo schermo nel momento in cui si posiziona il dito all’interno della custodia , si tocca una morbida pallina e si interagisce con il simpatico animaletto, che risponde al tocco con reazioni sempre diverse , come se lo si stesse toccando per davvero.

All'esterno, uno schermo full color non mostra solo l'adorabile cucciolo virtuale ma, quando il dito tocca la piccola e soffice pallina , sul display a colori si possono osservare anche le varie reazioni del cucciolo mentre lo si accarezza , lo si nutre , ci si gioca , lo si pulisce e lo si personalizza . Oltre a farli crescere, da baby Punirunes a Punirunes adulti, durante il gioco si possono guadagnare semi per dare loro da mangiare , creare accessori e farli diventare tra di loro amici . Inoltre, usando le monete che si hanno a disposizione, i Punirunes si possono personalizzare con papillon, cappelli, corone di fiori, decorare la loro stanza e molto altro ancora.

“Punirunes non è il solito giocattolo, ma aggiunge un irresistibile elemento tattile a una connessione fisica con l'animaletto domestico digitale in modo divertente e bizzarro”, ha dichiarato Doug Wadleigh , President of Toys di Spin Master . “Grazie al comprovato successo internazionale e all'aumento di popolarità dei giocattoli ispirati agli anime, pensiamo che Punirunes sarà un successo per i bambini e i ragazzi di tutto il mondo" .

Riconoscendo la crescente popolarità della cultura degli anime giapponesi a livello globale e vista l’espansione dei giocattoli interattivi nel suo portfolio, Spin Master ha collaborato con Takara Tomy per esportare l’innovativo giocattolo in altri mercati. Una collaborazione che arriva nel momento in cui la Toy Association ha proclamato l' "AniMania" una delle principali tendenze del giocattolo per il 2024, prevedendo un impatto significativo nell'industria del settore, che raggiungerà nuove vette. C’è quindi grandissima attesa per l’arrivo dell’ innovativo digital pet , il cui lancio ufficiale in Italia è previsto in ottobre.