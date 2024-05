VERSTAPPEN IN TESTA ALLA CLASSIFICA VALUTAZIONI DEI PILOTI DI F1 24

Electronic Arts, in collaborazione con la Formula 1, celebra oggi il lancio dellaF1 24 Champions Edition in esclusiva digitale con la pubblicazione delle valutazioni dei piloti diF1 24. Ripresi durante il weekend di gara del GP in Emilia Romagna, molti fra i 20 piloti hanno trovato il tempo di provare a indovinare la loro valutazione, e ogni loro reazione ed emozione è stata catturata dalla telecamera.

Aggiornate di volta in volta dopo qualche gara, le valutazioni dinamiche diF1 24 componenti principali di ‘La mia squadra’, sono state compilate pochi giorni prima della prima vittoria di Lando Norris e coprono l'apertura della stagione in Bahrain fino al Gran Premio di Cina.

Come per le stagioni precedenti, le valutazioni dei piloti diF1 24 si basano sui seguenti criteri e su un punteggio complessivo:

Esperienza (EXP): Il numero di partenze in gara di un pilota nel corso della sua carriera.

Racecraft (RAC): La capacità di farsi strada nel gruppo e di arrivare in una posizione più alta.

Consapevolezza (AWA): Più pulita è la gara, più alta è la valutazione

Velocità (PAC): Un mix di tempi di qualifica, giri di gara e capacità di battere un compagno di squadra in entrambe le categorie.

Valutazione (RTG): La combinazione di quattro parametri precedenti, che può cambiare nel corso della stagione.

"Le nostre valutazioni dei piloti sono diventate fonte di discussione molto dibattuta sia con la nostra community sia con i team del paddock, ed è fantastico che così tanti abbiano un’opinione marcata su quello che pensano dei 20 piloti", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. "Con questo campionato, che si preannuncia più competitivo dell'anno scorso, ci aspettiamo un notevole movimento nel corso della stagione, mentre i contendenti continuano a inseguire Max".

Le valutazioni dei piloti sono parte integrante del nuovo sistema di progressione nella rinnovata modalità Carriera dove, per la prima volta, i giocatori possono scegliere di vestire i panni di uno degli attuali piloti di F1 e migliorare le loro statistiche e la loro reputazione. Le valutazioni sono fondamentali anche per ‘La mia squadra’, in cui i giocatori hanno la possibilità di gestire una squadra di F1 ® . Le decisioni comprendono l'ingaggio di un compagno di squadra dall'attuale formazione di F1 ® , la gestione della squadra e lo sviluppo della vettura. F1 ® 24 include una serie di altri miglioramenti, tra cui il nuovo EA SPORTS Dynamic Handling.

F1 ® 24 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 31 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam. La Champions Edition in esclusiva digitale è disponibile con un accesso anticipato di tre giorni a partire dal 28 maggio.