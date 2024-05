The Sims 4 svela i kit Rifugio in Riviera e Accogliente bistrò

Oggi EA e Maxis hanno svelato The Sims 4 Rifugio in Riviera Kit e The Sims 4 Accogliente bistrò Kit, che saranno disponibili il 30 maggio su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con The Sims 4 Rifugio in Riviera Kit e The Sims 4 Accogliente bistrò Kit, i giocatori possono trascorrere la giornata a rilassarsi accanto a piscine di un blu intenso, sotto i raggi del sole, per poi godersi la serata in ghingheri nella comodità del loro bistrò preferito.

