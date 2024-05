realme entra nella top 4 europea degli smartphone con una crescita eccezionale nel primo trimestre del 2024

Secondo gli ultimi dati Q1 2024 diCounterpoint Research, realme - il marchio di smartphone che cresce più rapidamente al mondo - ha compiuto passi significativi nel mercato europeo degli smartphone, assicurandosi una posizione fra i Top 4 dei marchi di smartphone in Europa. Il brand ha registrato una crescita del 59% rispetto all'anno precedente, compiendo un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento dei suoi obiettivi di espansione sul mercato.

Nel primo trimestre del 2024, realme ha presentato nuove serie di prodotto, fra cui realme 12 5G, che ha riscosso un notevole successo con 5 device con prestazioni diversificate nei vari segmenti. In particolare, realme 12 Pro+ 5G ha ottenuto il primato di secondo smartphone più venduto su Amazon Italia durante il periodo promozionale iniziale, a testimonianza della sua ampia popolarità. realme 12 Pro+ 5G e il realme 12 Pro 5G hanno conquistato rispettivamente la prima e la seconda posizione nella classifica “Le novità più interessanti di Amazon in Italia”, per due giorni. Inoltre, la serie realme 12 Pro 5G ha registrato una straordinaria crescita delle vendite di oltre l'800% rispetto al suo predecessore, la serie realme 11 Pro, in Italia.

In Italia, in particolare, le performance di realme sono state notevoli. Secondo gli ultimi dati Q1 2024 di Canalys, realme ha scalato la posizione di Top 5 nel mercato italiano degli smartphone e, fra i primi cinque marchi di smartphone, ha raggiunto il tasso di crescita più rapido con un aumento del 106% rispetto all'anno precedente.

Questi risultati dimostrano la rapidità della crescita di realme e la sua crescente influenza sul mercato europeo. Il focus strategico dell'azienda su tecnologia innovativa e i giovani continua a guidarne il successo in tutta la regione.