THE ROGUE PRINCE OF PERSIA DISPONIBILE L’EARLY ACCESS SU STEAM

Ubisoft e lo studio partner Evil Empire hanno annunciato oggi che The Rogue Prince of Persia, un gioco roguelite con piattaforma d'azione 2D, è disponibile in tutto il mondo in accesso anticipato su Steam al prezzo di 19,99$/€, con uno sconto del 10% durante le prime 24 ore. Il gioco è disponibile anche per giocare sul servizio GeForce Now. All'inizio, l'accesso anticipato di The Rogue Prince of Persia includerà 6 biomi, 8 armi principali e 6 potenti strumenti, 2 incontri con i boss e 30 ninnoli per infinite combinazioni adatte a tutti gli stili di gioco.

In vista del lancio completo della versione 1.0 , i giocatori possono aspettarsi l'arrivo di più contenuti: nuovi livelli, boss, armi, nemici e potenziamenti, nonché aggiunte basate sul feedback della community.

"Sono estremamente entusiasta di mostrare The Rogue Prince of Persia ai giocatori e non vedo l'ora che il gioco diventi non solo nostro, ma un progetto tra noi e la community!" afferma Lucie Dewagnier, direttrice del gioco di Evil Empire.

In The Rogue Prince of Persia, i giocatori verranno trasportati in una versione mitica di Ctesifonte, un tempo cuore fiorente dell'Impero persiano. Il principe deve agire mentre questa grande città è sull'orlo dell'annientamento dopo la sua invasione da parte delle spietate orde degli Unni, comandate dal malvagio capo Nogai.

Viaggiando attraverso biomi vibranti , il Principe deve sfruttare tutta la sua gamma di talenti acrobatici per navigare in sicurezza attraverso i livelli generati proceduralmente , acquisire e perfezionare un arsenale di armi, equipaggiare nuovi ninnoli, sbloccare nuovo equipaggiamento nell'Oasi e radunare alleati per avere una possibilità. nel salvare la città. Per padroneggiare le sfide platform del gioco, i giocatori potranno utilizzare la caratteristica corsa sul muro, per attraversare senza interruzioni gli spazi vuoti, evitare trappole e sconfiggere i nemici . Ma l’ambiente non sarà l’unico pericolo che i giocatori dovranno affrontare, poiché dovranno affrontare una varietà di nemici: gli Unni, armati di magia sciamanica oscura, e le bestie contaminate da questo potere nefasto.

la colonna sonora del gioco gioca un ruolo importante nell'immergere i giocatori in una visione moderna ed epica del folklore persiano con una colonna sonora originale prodotta e composta da ASADI , un produttore di musica elettronica e artista persiano-americano. La colonna sonora originale di Rogue Prince of Persia è una fusione tra sonorità tradizionali e moderne, con ritmi che supportano le mosse e il flusso del principe.

La OST sarà disponibile il 31 maggio su Ubisoft Music e su tutte le piattaforme di streaming e può essere pre-salvato ora tramite questo collegamento: https://ubisoftmusic.ffm.to/therogueprinceofpersia-ost