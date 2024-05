Rainbow Six Siege: presentata Operation New Blood

La Stagione 2 dell'Anno 9 porta una Rimasterizzazione del primo Operatore di Siege e Importanti Aggiornamenti su Bilanciamento, Iscrizione a Rainbow Six Siege e Onboarding.

Ubisoft ha presentato la seconda stagione dell'Anno 9 di Rainbow Six Siege, Operation New Blood. Questa stagione presenta una rimasterizzazione completa della Recluta, l'amato Operatore originale, cambiamenti di bilanciamento di grande impatto, l'introduzione dell'Iscrizione R6 e altri importanti aggiornamenti del gameplay come l'ottimizzazione delle playlist e cambiamenti per il comfort dei giocatori.

Dopo nove anni, Siege reinventa il suo primo Operatore. La Recluta sfoggia ora un look rinnovato e presenta due nuovi archetipi per giocare come Attaccante o Difensore, oltre alla possibilità di personalizzare il proprio equipaggiamento selezionando due gadget tra quelli disponibili a seconda del ruolo. Ciò consente alla Recluta di adattarsi alle strategie dei giocatori, di colmare le lacune laddove necessario e di offrire ai nuovi giocatori l'opportunità di esplorare diversi gadget secondari e tattiche di gioco. In Attacco può scegliere due gadget diversi dall'ampia gamma di gadget secondari.

Ha un M4 o un M249 come arma primaria e un 5,7 USG o un ITA 125 come arma secondaria. In Difesa può scegliere tra tutti i gadget secondari difensivi dell'arsenale. L’equipaggiamento prevede il Commando 9 o l'M870 come arma primaria e il C75 Auto o il Super Shorty come arma secondaria. Poiché tutti i giocatori hanno accesso alla Recluta, i possessori del Pass Battaglia Premium riceveranno un buono Operatore che potrà essere riscattato per qualsiasi Operatore. I giocatori che possiedono tutti gli operatori disponibili riceveranno 600 crediti R6.

Rainbow Six Siege continua a enfatizzare il gioco equo e strategico nella Stagione 2 dell'Anno 9. Con Operation New Blood vengono apportate modifiche al bilanciamento degli Operatori Difensori, Fenrir e Solis, che erano troppo forti e richiedevano una notevole attenzione da parte degli Attaccanti. Il numero di mine Dread F-Natt in possesso di Fenrir è stato ridotto a 4 e non sono più a prova di proiettile. Inoltre, per la prima parte dell'aggiornamento del bilanciamento di Solis, la durata e la portata del suo Elettrosensore SPEC-IO sono state ridotte per riflettere il feedback dei giocatori e mantenere l'equilibrio tra Attaccanti e Difensori.

In questa stagione arriva anche la R6 Membership. I possessori dell'abbonamento attivo potranno usufruire di contenuti esclusivi mensili che includono equipaggiamenti limitati nel tempo, skin Leggendarie animate, 10 salti di livello Battle Pass, un Bravo Pack e l'accesso al Premium Battle Pass per 9,99 € al mese o per uno sconto di 79,99 € all'anno.

A seguito dell'introduzione del Marketplace beta, a partire dal 25 giugno, i giocatori che hanno attivato l'autenticazione a due fattori e sono almeno al livello di clearance 25 avranno accesso al Marketplace di Rainbow Six Siege, dove potranno scambiare in modo sicuro e anonimo le skin utilizzando i Crediti R6.

Operation New Blood aggiunge il filtro mappe standard con selezioni per il Map Pool delle Classificate, il Map Pool delle non classificate e tutte le mappe. I giocatori possono ora personalizzare la loro esperienza di matchmaking unranked in modo da assomigliare a un gioco casuale o competitivo.

L'addestramento e l'onboarding rimangono una priorità, con aggiornamenti significativi per garantire che i giocatori nuovi e veterani possano affinare le loro abilità. I giocatori possono ora allenare la mira e la navigazione sulla mappa con un feedback in Endless Drill. Anche l'IA Versus vede l'aggiunta di mappe e operatori significativi per diversificare l'esperienza di allenamento.

Altri aggiornamenti per questa stagione includono modifiche alle carte Caster per migliorare l'esperienza, modifiche al layout dello stadio e aggiornamenti al comfort dei giocatori per la personalizzazione dell'audio e delle flashbang.

Rainbow Six Siege è ora disponibile su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, PlayStation4, PlayStation5, la famiglia di console Xbox One, Xbox Series X | S, PC Windows, anche su Steam, e Amazon Luna.

Per le ultime notizie su Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft, visita news.ubisoft.com. Per acquistare Rainbow Six Siege, visita store.ubisoft.com. Per ulteriori informazioni sull'Anno 9, visita rainbow6.com/Roadmap.