Su GeForce NOW arriva Senua’s Saga: Hellblade II

Sette nuovi giochi in arrivo questa settimana

Synergy (Nuovo rilascio su Steam, 21/05)

Senua’s Saga: Hellblade II (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 21/05)

Crown Wars: The Black Prince (Nuovo rilascio su Steam, 23/05)

Serum (Nuovo rilascio su Steam, 23/05)

Ships at Sea (Nuovo rilascio su Steam, 23/05)

Exo One (Steam)

Phantom Brigade (Steam)

L’oscuro viaggio continua nell’attesismo sequel Senua’s Saga: Hellblade II di Ninja Theory e Xbox Games Studio. Gli utenti di GeForce NOW potranno giocarci dal day one anche senza un PC di ultima generazione, grazie allo streaming dai server GeForce RTX nel cloud. Gli utenti Ultimate possono giocare in streaming fino a 4k e 120 fps e immergersi in un action-adventure dark fantasy dal grande impatto visivo.Senua’s Saga: Hellblade II è uno dei 5 giochi disponibili al day one sul cloud questa settimana, per un totale di 7 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW.Date un’occhiata alla lista completa dei giochi di questa settimana: