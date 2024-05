The Fate of Baldr oggi al Lancio Globale su Steam

Il destino è nelle tue mani: mitici boss, impavidi guerrieri vichinghi e tower-defense in un mondo completamente nuovo: The Fate of Baldr è fuori su Steam!

Il promettente studio di giochi indie norvegese Ananki Game Studio è orgoglioso di rivelare che The Fate of Baldr è ora lanciato a livello globale su Steam. La pietra miliare più importante per Ananki Game Studio è ora che il viaggio per The Fate of Baldr è reale e il team dietro è entusiasta di rivelare il magico mondo di Baldr alla loro base di fan in costante crescita. Ananki Game Studio è la prova concreta che non è necessaria una grande squadra per sviluppare un titolo tanto atteso. Tutti i fan hanno parlato, l'hype è reale e ora il tempo di attesa è finito con l'uscita di The Fate of Baldr.

“Dopo tre anni di sviluppo di The Fate of Baldr, sono estremamente orgoglioso della mia squadra. Abbiamo lavorato molto duramente ogni giorno e ora stiamo rilasciando un gioco adatto a uno studio molto più grande. Spero che i sostenitori dei giochi indie lo proveranno e apprezzeranno l’esperienza unica che abbiamo creato” ha affermato André Kråkenes, CEO di Ananki AS

Libera il vichingo che è in te e salva il mondo in The Fate of Baldr su Steam.