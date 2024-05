EA SPORTS F1 24 - Max Verstappen Challenge

I giocatori di EA SPORTS F1 24 Champion Edition possono iniziare a scaldare i motori per l'esclusiva Max Verstappen Challenge - Scoprite i tracciati F1 preferiti da Max QUI

Electronic Arts annuncia l’esclusivo evento a tempo limitato Max Verstappen Challenge Career in EA SPORTS F1 24, disponibile dal 28 al 30 maggio con la F1 24 Champions Edition. La nuovissima modalità Challenge Career offre ai giocatori la possibilità di vivere tre episodi ispirati al campione FIA Formula One World.

I fan possono affrontare i circuiti preferiti di Verstappen con la sua macchina Oracle Red Bull Racing e, completando tutti gli episodi giornalieri durante il periodo di accesso anticipato, sbloccare il casco di Max della stagione 2024.

La modalità Challenge Career offre un approccio nuovo alla stagione di F1® con un gioco competitivo a episodi ed eventi e sfide uniche. I giocatori possono competere per ottenere i migliori punteggi nelle classifiche della community e influenzare i contenuti futuri attraverso i sondaggi sui social media.

Ogni episodio della Challenge Career, progettato in collaborazione con Max Verstappen, mette in evidenza due dei sei circuiti preferiti da Max. Completando entrambe le gare ogni giorno si sbloccano ricompense uniche. Dopo l'uscita di F1® 24 il 31 maggio, i giocatori potranno aspettarsi altri contenuti della Challenge Career progettati in collaborazione con i più grandi piloti, personaggi e creatori del mondo della F1®.