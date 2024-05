Annunciato Permafrost: nuovissimo gioco di sopravvivenza

Abbraccia il freddo: l'ultimo titolo di Toplitz Productions e SpaceRocket Games catapulta i giocatori in un mondo di ghiaccio e rovina!

Lo sviluppatore SpaceRocket Games e l'editore Toplitz Productions annunciano Permafrost, una nuova entusiasmante aggiunta al genere dei giochi di sopravvivenza e con una storia da brivido; Il permafrost catapulta i giocatori in un tetro paesaggio urbano a mondo aperto dove la sopravvivenza non è solo una scelta, ma una necessità.

Sulla scia del cataclisma, un fenomeno apocalittico delle fasi lunari, l'umanità si trova sull'orlo dell'estinzione mentre il mondo soccombe ad un gelo eterno. Il gioco rivela il collasso delle strutture politiche ed economiche esistenti e il mortale freddo invernale che ha provocato la morte di miliardi di persone.

Come sopravvissuto, l'adattabilità è la chiave. Affronta le temperature al di sotto dello zero che avranno un effetto sulle capacità dei personaggi, caccia prede sfuggenti e riutilizza macchinari di recupero per creare gli strumenti necessari per la sopravvivenza. Ma attenzione, perché in questa terra desolata e ghiacciata, il pericolo passa dalle fazioni ostili in lizza per il controllo alla minaccia sempre presente di predatori naturali.

I giocatori di Permafrost hanno l'opportunità di prevenire l’estinzione dell'umanità costruendo un rifugio e stabilendo la pace per le comunità sparse di sopravvissuti.

Avranno la libertà di forgiare il proprio percorso, sia che si tratti di unirsi per ricostruire la società o di ritagliarsi un posto nella spietata natura selvaggia. Costruisci intricati rifugi utilizzando i rottami, coltiva i raccolti per scongiurare la fame e sfrutta il potere della tecnologia per respingere le minacce sia umane che ambientali. Navigare tra i resti ghiacciati della civiltà con veicoli e a piedi gioca un ruolo importante nell'esplorazione e nella scoperta mentre i giocatori lottano per la sopravvivenza.

Non sono solo gli elementi brutali a rappresentare una minaccia, in Permafrost i giocatori affronteranno combattimenti mortali per difendersi dalle minacce utilizzando armi primitive o armi da fuoco, sia affrontando nemici ostili che predatori naturali in questa implacabile battaglia per la sopravvivenza.

“Noi di Toplitz Productions stiamo aumentando la nostra presenza nel genere survival sia con titoli crossover come Medieval Dynasty e Sengoku Dynasty, sia con titoli hardcore come Serum. La collaborazione con gli esperti sviluppatori di SpaceRocket Games è il passo successivo in questo viaggio. Insieme siamo entusiasti di svelare “Permafrost” – la nostra nuova avventura nel segmento survival – un titolo che combina una moderna ambientazione post-apocalittica con un’intricata gestione delle risorse e profonde meccaniche di sopravvivenza, promettendo ai giocatori un’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica”, ha affermato Matthias Wuensche, CEO di Toplitz Productions.

Permafrost offrirà sia una modalità giocatore singolo che cooperativa, per un massimo di 4 giocatori e il suo lancio è previsto su Steam in accesso anticipato nel 2025 su PC.