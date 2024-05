FRITZ! debutta allo Skate&Surf Film Festival di Milano

AVM partecipa all’ottava edizione della kermesse milanese dedicata a due degli sport più iconici dei giovani: surf e skateboard, quest’ultimo è entrato a far parte delle discipline olimpiche ai Giochi di Tokyo del 2021 e ora c’è grande attesa per la manifestazione di Parigi.

Per la prima volta in Italia, AVM porta la sua F! Tiny House in occasione dello Skate & Surf Film Festival di Milano. Oltre a una “casa in miniatura” dotata di soluzioni per la connettività Wi-Fi, la zona dedicata alla Tiny House offre un’area relax a disposizione di tutte le persone che saranno alla manifestazione per seguire il fitto programma che prevede la proiezione di film a tema; ma anche mostre, dj set e concerti. Oltre agli immancabili contest dedicati allo skateboard, con l’esibizione di alcuni dei principali skater italiani.

FRITZ! è il noto brand di AVM - l’azienda leader per i dispositivi per la connettività a banda larga e la smarthome – e con la Tiny House negli ultimi anni ha toccato i più importanti festival musicali europei e le fiere dell’elettronica, come IFA di Berlino, Happiness Festival e molti altri.

Ora, dal 31 maggio al 2 giugno sarà a Milano nell’area ex Macello di Viale Molise 62: tre giorni di cultura, arte, divertimento e… F! Tiny House con postazioni per la ricarica dei dispositivi, tavoli per sfidarsi a ping pong e altro ancora. L’House propone anche le novità dell’offerta FRITZ! per conoscere i prodotti ideali per la connettività Wi-Fi da mettere nello zaino per i viaggi e per le trasferte in van quando si va in cerca dello spot per surfare l’onda migliore.

Tra le attività della manifestazione vi sono corsi di skate, laboratorio di costruzione delle tavole da surf, dove gli shaper fanno vivere un'esperienza immersiva nell'arte della fabbricazione delle tavole e anche workshop di upcycling. Un programma ricco di appuntamenti e gare adrenaliniche, ti aspettiamo nella chilling area Tiny House per una pausa!