AL VIA LE PREVENDITE DI TALISMAN: IL GIOCO DELLE AVVENTURE MAGICHE

La Quinta Edizione di Talisman: Il Gioco Delle Avventure Magiche torna alla ribalta ben 40 anni dopo l’uscita della prima edizione, con figure ridisegnate e un gameplay modernizzato. Per i tantissimi appassionati che aspettavano questo annuncio l’attesa è finalmente finita: a partire da ora è possibile preordinare e assicurarsi con pochi click il nuovo Talisman, che sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2024.

Nel magico e immersivo palcoscenico di Play Modena, la più grande Ludoteca d'Italia, il game designer Doug Hopkins ha tenuto un panel per presentare il gioco in anteprima globale e svelarne tutti i segreti, rispondendo anche alle curiosità dei fan che hanno partecipato. Ma non è tutto: i visitatori della fiera sono stati i primi al mondo a giocare a Talisman e l’hanno potuto fare con Doug Hopkins in persona, rendendo l’esperienza ancora più indimenticabile. Grazie a questo intramontabile boardgame sarà possibile esplorare un mondo fantastico per accumulare potere, ottenere un Talismano e raggiungere la Corona del Comando nel pericoloso centro della plancia. Solo il campione più abile e coraggioso potrà sconfiggere il drago anziano che difende la sua ambita Corona e vincere. I fan potranno rivivere i personaggi e i luoghi che conoscono e amano, reinventati con sbalorditive illustrazioni e nuove meccaniche pensate per tutti coloro che cercano un’esperienza di gioco più snella. Inoltre, questa Quinta Edizione offre anche modi diversi di giocare, tra cui la modalità con le regole originali per accontentare anche i fan più nostalgici. Con una vasta gamma di personaggi tra cui scegliere e un ampio mondo di possibili scenari, questo gioco di strategia per adolescenti e adulti offre avventure illimitate. Talisman, giocabile dai 2 ai 6 giocatori, è un’opera d’arte a tutti gli effetti, con un grande tabellone, 12 miniature dei personaggi e altrettante carte dei personaggi, 100 carte avventura, 12 gettoni Allineamento, 30 monete, 3 dadi a sei facce e un regolamento facile da seguire.