Tutti invitati alla Festa per i 5 Anni di TEAMFIGHT TACTICS

Teamfight Tactics, il gioco di strategia per PC più diffuso al mondo, ha annunciato un nuovo evento per celebrare il suo 5° anniversario. In occasione di Teamfight Tactics: Festa per i 5 anni, gli strateghi di tutto il mondo sono invitati a unirsi ai festeggiamenti, che includono contenuti grafici a tema e ricompense per i giocatori. Inoltre, l'evento introduce una nuova modalità di gioco, in cui faranno ritorno alcuni dei tratti più celebri dei 10 set precedenti di TFT, a partire dalla sua uscita il 26 giugno 2019.

Durante Teamfight Tactics: Festa per i 5 anni, i giocatori potranno ottenere ricompense effettuando l'accesso e accumulando progressi in un Pass evento gratuito. Tra i contenuti disponibili ci saranno gettoni del tesoro, emote e uno speciale aspetto per Pinguì. Effettuando l'accesso per 10 giorni in totale durante l'evento, gli strateghi riceveranno gettoni del tesoro e l'emote Io festeggio. Nel Pass evento gratuito, potranno invece ottenere l'emote Tutta abilità, che, quando è equipaggiata nella loro configurazione, conferisce una speciale scia agli strateghi per tutta la durata dell'evento.

"Si tratta di un traguardo molto importante per TFT e vogliamo festeggiarlo insieme ai giocatori che ci hanno permesso di raggiungerlo. Tutti sono invitati a questa festa, dagli strateghi alle prime armi ai veterani. Benché sia TFT a spegnere la sua quinta candelina, vogliamo che al centro della festa ci siano i giocatori, per ringraziarli di tutte le ore che hanno speso a perfezionare le loro formazioni e per tutto il supporto che hanno dato al gioco negli ultimi cinque anni", ha dichiarato Christina Jiang, Product Manager senior di Teamfight Tactics (TFT) presso Riot Games.

Nella nuova modalità di gioco, Festa di Pinguì, sarà possibile aggiungere alla propria formazione tratti di set passati che rappresentano tutti i 5 anni della storia di TFT! Anche il Carosello verrà aggiornato con un tocco di Festa per i 5 anni per dare una spinta in più ai festeggiamenti. Ciascun set sarà rappresentato da due tratti completamente esclusivi dell'espansione in questione, dando sicuramente vita ad alcune delle strategie e dei momenti di gameplay più caotici e inaspettati mai visti finora su TFT. "La modalità di gioco è una festa sulla Convergenza. Abbiamo invitato tutti i set del passato, così i giocatori potranno avere un assaggio di tutto ciò che ha fatto parte di TFT nel corso degli ultimi cinque anni", ha spiegato Jiang.

Come tutti i migliori compleanni, anche in questo caso ci saranno delle sorprese, e maggiori dettagli sull'evento verranno svelati sui canali social di TFT, inclusa una lista completa dei tratti che faranno ritorno per la Festa per i 5 anni."In cinque anni, TFT è passato dall'essere una modalità di gioco a uno dei titoli di strategia più popolari al mondo. Questo evento ci dà l'opportunità di onorare il team e la community che hanno reso possibile tutto ciò. Continueremo a innovare e a investire nel gioco per fare in modo che ogni aggiornamento superi le aspettative dei giocatori e offra loro esperienze sempre nuove", ha dichiarato Peter Whalen, Game Director di Teamfight Tactics in Riot Games.

Teamfight Tactics: Festa per i 5 anni sarà disponibile su PC e dispositivi mobili a partire dal 12 giugno e fino al 15 luglio.

Teamfight Tactics è disponibile gratuitamente su PC o dispositivi mobili, per iniziare a giocare cliccate qui.