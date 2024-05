PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN ATTACCO AI BOSS

SCOPRI "ATTACCO AI BOSS",

IL SECONDO IMPORTANTE AGGIORNAMENTO GRATUITO DI PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN

Ubisoft ha annuncia il rilascio del secondo aggiornamento gratuito per l'acclamato Prince of Persia: The Lost Crown.

Questo secondo aggiornamento del titolo, chiamato Attacco ai Boss, invita i giocatori a rivivere momenti iconici sul Monte Qaf, con due nuove sfide Boss da parte di Artaban nel Rifugio e due nuovi outfit per Sargon. Nella sfida "Vendetta dei boss", i giocatori possono affrontare ogni boss separatamente, a qualsiasi difficoltà, con tabelle di statistiche che li aiutano a tenere traccia dei loro migliori tentativi. Quando saranno pronti, potranno affrontare la “Sfida dei Boss" e cercare di sconfiggere tutti gli 8 boss principali di fila, cambiando gli amuleti equipaggiati e le onde di Athra tra un combattimento e l'altro e tenendo d'occhio la salute e le pozioni.

Questo aggiornamento include anche l'iconico costume di Prince of Persia del 2008 come ricompensa per il completamento della Sfida dei Boss e nuovi modi per viaggiare velocemente attraverso la mappa, utilizzando gli alberi Wak-wak. L'aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori che possiedono già Prince of Persia: The Lost Crown, altri aggiornamenti sono ancora in corso.

Prince of Persia™: The Lost Crown è disponibile al prezzo suggerito di 49,99€ per la Standard Edition e 59,99€ per la Deluxe Edition su Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e Windows PC attraverso l'Epic Games Store e l'Ubisoft Store.