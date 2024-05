Rosa Giordani è la prima CAMPIONESSA NAZIONALE di RISIKO

Rosa Giordani è la prima donna della storia a vincere la finalissima del Torneo Nazionale di RisiKo!, aggiudicandosi il titolo di Campionessa Nazionale di RisiKo! 2024. Organizzata da Spin Master – Editrice Giochi, la finalissima si è svolta oggi all’interno dell’evento Play Modena dopo mesi di sfide disputate dal vivo e sul web, tra 40 partecipanti da ogni parte d’Italia.

Il celebre Torneo Nazionale – che si disputa ininterrottamente fin dagli anni ’80 – ha decretato così la prima Campionessa Nazionale di RisiKo!, che eredita il titolo dal Campione Nazionale 2023, l’informatico Giuseppe Santo. A consegnare a Rosa Giordani l'ambita coppa, insieme a una scatola di Scarabeo, Nicola Fastigari, Brand Manager di Spin Master Italia, davanti agli altri finalisti e al pubblico della fiera.

Casalinga di 59 anni della provincia di Roma, Rosa Giordani vive a Fonte Nuova dove insieme al marito frequenta il RisiKo Club I Grifoni di Venezia. Da sempre amante del celebre gioco in scatola, RisiKo! è diventato per lei una vera passione nel 2010, quando ha iniziato a frequentare online il mondo delle community e i fan del celebre gioco. Questa è stata la sua prima finalissima, disputata con le armate blu, le sue preferite.

Sono centinaia i giocatori che durante tutto l’anno si sono sfidati sul web oppure dal vivo nelle gare organizzate dai quasi 30 Risiko Club Ufficiali sparsi sul territorio italiano, per cercare di guadagnarsi un posto nella finale, che si è svolta domenica 19 maggio al Play Modena, dopo una fase eliminatoria e 2 semifinali.

RisiKo! è stato protagonista al Play Modena con un intero weekend di attività per gli appassionati del celebre gioco da tavolo: oltre alla possibilità di assistere alla finale del Torneo Nazionale, tutti i visitatori hanno potuto giocare a RisiKo! nella riproduzione gigante dell’iconica plancia, sfidandosi in appassionanti sfide nel gioco di strategia più amato in Italia che, in oltre 45 anni di storia, ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.