My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery uscirà venerdì

Oggi, Outright Games, il principale editore di intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, una delle principali società di giocattoli e giochi, ha lanciato ufficialmente il nuovissimo videogioco basato sul franchise di successo MY LITTLE PONY, MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS. MISTERO. Sviluppato da Drakhar Studio, questo gioco di avventura fantasy cooperativo è un'entusiasmante esperienza platform per i fan amanti dei pony di tutte le età. MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.Dai un'occhiata al nuovissimo trailer di lancio qui e alle ultime risorse qui.Quando una magia strana e instabile di origine sconosciuta sta causando il caos a Zephyr Heights, i Mane Six devono lavorare insieme per domare questa misteriosa magia e ripristinare l'ordine nel regno! MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY dà il bentornato all'originale MY LITTLE PONY: UNA NUOVA GENERAZIONE cast di lingua inglese per i Mane Six, tra cui Zipp (Maitreyi Ramakrishnan), Pipp (Aj Bridel) e Izzy (Jenna Warren). Giocando nei panni di Sunny, Hitch, Izzy, Pipp, Zipp o Misty in modalità cooperativa locale fino a due giocatori, ogni pony può portare la propria amicizia a nuovi livelli e affrontare emozionanti missioni, utilizzando le abilità speciali di ogni pony.Ambientato nell'estesa città nuvolosa di Zephyr Heights, i fan sono liberi di esplorare al proprio ritmo e scoprire il divertimento che attende dietro ogni angolo. La meccanica della guida a farfalla offre una guida delicata lungo il percorso, guidando i giocatori di tutte le età attraverso la città mentre completano gli obiettivi. I giocatori potranno anche visitare luoghi iconici tra cui il Palazzo Reale e la Crystal Brighthouse, che i fan riconosceranno dal film MY LITTLE PONY: UNA NUOVA GENERAZIONE del 2021, dalla serie di successo Netflix MY LITTLE PONY: MAKE YOUR MARK e dalla pluripremiata serie YouTube MY LITTLE. PONY: RACCONTA LA TUA STORIA.In MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY, i giocatori possono trasformare la Crystal Brighthouse con mobili abbaglianti e accedere a un armadio pieno di eleganti opzioni di personalizzazione. I giocatori possono personalizzare l'aspetto dei loro pony con occhiali, cappelli, collane e altri accessori per mostrare il loro stile unico.Ti aspettano tantissimi minigiochi rigiocabili, incluso il minigioco musicale basato sul ritmo "Pipp Pipp Dance Parade" e una corsa verso il traguardo in "Zipp's Flight Academy". Con cinque minigiochi da provare in tutta Zephyr Heights, come "Hitch is on the Trail" e "Sunny's Smoothie Delivery", ci sono infiniti modi per divertirsi da solo o con due giocatori.“MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY è un’aggiunta magica alla serie di videogiochi e siamo incredibilmente entusiasti di lanciare il più grande gioco MY LITTLE PONY mai realizzato”, ha affermato Stephanie Malham, amministratore delegato di Outright Games. “Lavorando con un marchio prestigioso come Hasbro, ci dedichiamo a creare esperienze di intrattenimento di alta qualità per i fan di tutte le età, pur rimanendo fedeli all’amato franchise MY LITTLE PONY. Ci auguriamo che i fan del brand si divertano a giocare nei panni del loro pony preferito e a godersi ogni momento dell’esplorazione e dell’avventura presenti in MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY”."Il lancio odierno di MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY mette in mostra la creatività e la passione che cerchiamo quando lavoriamo con i partner per dare vita ai nostri marchi per i fan e i giocatori di tutto il mondo", ha affermato Eugene Evans, SVP of Digital Strategy and Licensing presso Wizards of la Costa e Hasbro. “I team di Outright Games e Drakhar Studios hanno creato un’esperienza di gioco davvero unica che cattura la tradizione e la magia dietro MY LITTLE PONY e rappresenta un’altra pietra miliare chiave mentre continuiamo a far crescere il nostro portafoglio di giochi digitali attraverso licenze e sviluppo interno.”MY LITTLE PONY: A ZEPHYR HEIGHTS MYSTERY è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.