NUOVA ESPANSIONE POKÉMON “SCARLATTO E VIOLETTO - SEGRETO FIABESCO”

IN ARRIVO LA NUOVA ESPANSIONE DEL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON “SCARLATTO E VIOLETTO - SEGRETO FIABESCO”

La nuova espansione introduce carte di inestimabile valore per i collezionisti con illustrazioni ispirate alla xilografia giapponese.16 maggio 2024 – The Pokémon Company International ha annunciato che Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco, una nuova e speciale espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dal 2 agosto 2024, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Pecharunt, originariamente scoperto nei contenuti scaricabili Il tesoro dell’Area Zero per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, farà il suo debutto nel GCC Pokémon con l’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco in veste di Pokémon di tipo Oscurità. I giocatori potranno servirsi dell’abilità Catene Dominanti di Pecharunt-ex per scambiare il loro Pokémon attivo con uno dei Pokémon di tipo Oscurità nella loro panchina. Pecharunt-ex può essere abbinato a Okidogi-ex, Munkidori-ex e Fezandipiti-ex per creare diverse strategie di gioco.Inoltre, le carte olografiche parallele dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco sfoggeranno un nuovo motivo olografico speciale che mette in risalto l’illustrazione della carta. Le carte appartenenti al set parallelo olografico saranno identificabili tramite il codice d’espansione nell’angolo inferiore sinistro della carta che normalmente si presenta in un piccolo riquadro nero con testo bianco e che ora apparirà in un piccolo riquadro bianco con testo nero.

Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

Tre carte Allenatore rare ASSO TATTICO

Cinque Pokémon-ex e un Pokémon-ex Teracristal

15 carte rare illustrazione di Pokémon

10 carte ultrarare, tra carte Pokémon-ex, Pokémon-ex Teracristal e carte Aiuto

Cinque carte rare illustrazione speciale, tra carte Aiuto e di Pokémon

Cinque carte rare iper dorate impresse in modo speciale

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco saranno disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 2 agosto 2024) che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Pecharunt e vari accessori di gioco.

(disponibile dal 2 agosto 2024) che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Pecharunt e vari accessori di gioco. Collezione illustrazione Kingambit dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 2 agosto 2024) che include quattro buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Kingambit nello stile unico dell’Ukiyo-e (genere di stampa xilografica giapponese) e due carte promozionali olografiche di Pawniard e Bisharp.

(disponibile dal 2 agosto 2024) che include quattro buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione di Kingambit nello stile unico dell’Ukiyo-e (genere di stampa xilografica giapponese) e due carte promozionali olografiche di Pawniard e Bisharp. Collezione illustrazione speciale Kingdra-ex dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 2 agosto 2024) che include cinque buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione speciale di Kingdra-ex nello stile unico dell’Ukiyo-e (genere di stampa xilografica giapponese) e due carte promozionali olografiche di Horsea e Seadra.

(disponibile dal 2 agosto 2024) che include cinque buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione speciale di Kingdra-ex nello stile unico dell’Ukiyo-e (genere di stampa xilografica giapponese) e due carte promozionali olografiche di Horsea e Seadra. Collezione illustrazione speciale Greninja-ex dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 2 agosto 2024) che include cinque buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione speciale di Greninja-ex nello stile unico dell’Ukiyo-e (genere di stampa xilografica giapponese) e due carte promozionali olografiche di Froakie e Frogadier.

(disponibile dal 2 agosto 2024) che include cinque buste di questa espansione, una carta promozionale rara illustrazione speciale di Greninja-ex nello stile unico dell’Ukiyo-e (genere di stampa xilografica giapponese) e due carte promozionali olografiche di Froakie e Frogadier. Confezione da tre buste con carta promozionale dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 2 agosto 2024) che include tre buste di questa espansione e una carta promozionale olografica di Pecharunt.

(disponibile dal 2 agosto 2024) che include tre buste di questa espansione e una carta promozionale olografica di Pecharunt. Miniscatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 2 agosto 2024) che include due buste di questa espansione, un foglio di adesivi e una carta con illustrazione di Dusknoir, Zoroark, Okidogi, Munkidori o Fezandipiti, abbinata alla scatola.

(disponibile dal 2 agosto 2024) che include due buste di questa espansione, un foglio di adesivi e una carta con illustrazione di Dusknoir, Zoroark, Okidogi, Munkidori o Fezandipiti, abbinata alla scatola. Confezione di buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco (disponibile dal 6 settembre 2024), che include sei buste di questa espansione.

Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 1° agosto 2024 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco in digitale sull’app del GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. L’espansione sarà disponibile nel negozio all’interno del gioco, dove i giocatori potranno riscattare i cristalli, guadagnati completando gli obiettivi giornalieri, per diversi prodotti di Scarlatto e Violetto - Segreto Fiabesco.