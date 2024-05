FORGIA LA TUA EREDITÀ DI SHINOBI E SAMURAI CON ASSASSIN'S CREED SHADOWS, DISPONIBILE DAL 15 NOVEMBRE

PARTI PER UN VIAGGIO NEL GIAPPONE FEUDALE

Ubisoft annuncia che il prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, Assassin's Creed Shadows, uscirà in tutto il mondo il 15 novembre. Il gioco sarà disponibile su Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Mac Apple silicon tramite il Mac App Store e PC Windows tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store.I giocatori che si abbonano a Ubisoft+ o acquistano la Ultimate Edition possono ricevere il gioco con tre giorni di anticipo, il 12 novembre.

Diretto da Ubisoft Québec (Assassin's Creed Odyssey), Assassin's Creed Shadows immergerà i giocatori nel Giappone del XVI secolo. Il paese si sta dirigendo verso un brutale percorso di unificazione, dove i disordini crescono con l'apparizione di nuove coalizioni e l'infiltrazione di influenze straniere.

Vivi le avventure intrecciate di Naoe, un'abile shinobi assassina della provincia di Iga, e di Yasuke, il potente samurai delle leggende. Scopri le loro storie personali, incontra figure storiche fondamentali e crea il destino comune del duo mentre inaugura una nuova era per il Giappone.

Nei panni di Naoe e Yasuke, potrai padroneggiare due stili di gioco complementari, con ciascun personaggio dotato di una personale progressione, abilità, opzioni per le armi e statistiche. Sia che tu scelga le abilità stealth di Naoe o nel combattimento di Yasuke, avrai a disposizione molti modi per affrontare gli obiettivi. Con Naoe, sperimenterai raffinate meccaniche di infiltrazione utilizzando luci, rumori, ombre e cambi di ambiente per evitare di essere scoperti dai nemici. Con Yasuke, potrai affrontare gruppi di nemici più numerosi con una precisione mortale.

Il gioco permetterà ai giocatori un vasto open world con una varietà di paesaggi che si evolvono attraverso il tempo e le stagioni. Da spettacolari città-castello e porti affollati a tranquilli santuari e paesaggi pastorali, il Giappone feudale prende vita con un dinamismo senza precedenti, costruito da zero con l'ultima versione del motore Anvil e la potenza delle console new-gen.

In questo travagliato periodo, le informazioni sono fondamentali e saranno al centro delle rinnovate meccaniche di esplorazione. Costruirai la tua rete di spie per scoprire nuove aree e dare la caccia agli obiettivi. È inoltre possibile reclutare alleati con competenze e abilità altamente specializzate per farti aiutare durante le missioni. La creazione del tuo nascondiglio personalizzabile consentirà di potenziare la tua rete e di addestrare la nuova squadra. Dalla costruzione e disposizione della base alle decorazioni e agli accessori, potrai creare un luogo unico da chiamare casa.

L'edizione standard del gioco sarà disponibile al prezzo di 79,99 € su piattaforme new-gen e 69,99 € su PC e Mac con Apple silicon tramite il Mac App Store. Inoltre, i fan che preordineranno Assassin's Creed Shadows riceveranno una missione aggiuntiva per ogni edizione preordinata. Sono state annunciate anche le Gold, Ultimate e Collector's Edition:

La Gold Edition comprende il gioco base, il Season Pass (che include una missione bonus con contenuti aggiuntivi sbloccabili e due espansioni in arrivo) e 3 giorni di accesso anticipato al gioco.

La Ultimate Edition comprende il gioco base, il Season Pass, l'Ultimate Pack e 3 giorni di accesso anticipato al gioco. L'Ultimate Pack conterrà il Sekiryu Character Pack (abiti e armi di Naoe e Yasuke, oggettini e cavalcature), il Sekiryu Hideout Pack, 5 punti abilità e un filtro per la modalità foto rosso e nero.

La Collector's Edition comprende il gioco base, il Season Pass, l'Ultimate Pack e 3 giorni di accesso anticipato al gioco. Conterrà una Steelbook, la mappa del mondo, la statuetta di Naoe e Yasuke, la Katana Tsuba di Naoe a grandezza naturale, un Wall Creed Scroll, un artbook da collezione di 84 pagine e 2 litografie sumi-e.

Il primo trailer di gameplay sarà svelato a giugno.