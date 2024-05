Athena: la prima Virtual Personal Shopper generata dall'IA

Nacon presenta Athena: la prima Virtual Personal Shopper generata dall'intelligenza artificiale nel mondo del gaming.

Nacon Italia è lieta di annunciare la nascita di Athena, un'intelligenza artificiale rivoluzionaria che cambierà il modo di vivere l'esperienza di acquisto nel mondo del gaming.

Athena e il progetto di AI è realizzato da Mediamilano ed è il frutto di una stretta collaborazione con l'agenzia, un partner di eccellenza che ha contribuito a rendere possibile questo progetto ambizioso.

Il suo obiettivo è quello di rispondere a tutte le tue domande su Nacon e sui suoi prodotti, offrendo un'esperienza di acquisto personalizzata e su misura.

Un'esperienza di acquisto senza precedenti

Athena rappresenta un passo avanti epocale nel mondo dell'e-commerce. Grazie alla sua intelligenza artificiale avanzata, è in grado di comprendere ogni esigenza e guidare l’utente verso il prodotto cercato. Per un gamer esperto o per un principiante, Athena accompagnerà nel percorso di acquisto, fornendo consigli utili e suggerimenti personalizzati.

Come funziona Athena

Interagire con Athena è semplicissimo: basta scrivere una domanda o esprimere una richiesta e lei risponderà in modo immediato e preciso. Si possono chiedere informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, comparare diversi modelli, ricevere consigli sul budget o semplicemente chiedere un'opinione. Athena è in grado di elaborare le richieste in tempo reale e offrire la soluzione migliore in pochi secondi.

Una rivoluzione per il gaming

Con Athena, Nacon Italia porta l'esperienza di acquisto nel mondo del gaming a un livello mai visto prima. Questa tecnologia innovativa rappresenta un passo avanti importante nella customer experience e pone Nacon all'avanguardia nel settore.

Il futuro dell'e-commerce

Athena è solo l'inizio di una nuova era per l’e-commerce, sarà il volto del sito Nacon Academy che diverrà tra poche settimane un meta sito in grado di ottimizzare l’acquisto sugli e-commerce dei retailer partner di Nacon

La AI sarà in grado di rispondere alle richieste anche attraverso contenuti multimediali, offrendo un'esperienza di acquisto completamente nuova e incentrata sul cliente.

Nacon Italia: leader nell'innovazione

Athena è il frutto di una stretta collaborazione con MediaMilano, un partner di eccellenza che ha contribuito a rendere possibile questo progetto ambizioso.