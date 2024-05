Lost In The Open si presenta all'Endless Replayability Fest di Steam

Black Voyage Games è lieta di annunciarela sua partecipazione all’Endless Replayability Fest diSteam. I giocatori di tutto il mondo avranno l'opportunitàdi immergersi in Lost In The Open attraverso una promettente demo giocabile. Saràaperta ai giocatori fino alla fine del festival, il 20maggio, e avrà un vero e proprio sistema di tutorial.

"Partecipareall'Endless Replayability Fest sarà fantastico in terminidi visibilità e feedback da parte dei fan di questogenere. Abbiamo organizzato un bellissimo evento alTurn-Based Thursday Festival e speriamo che lo stessoaccada ora a maggio!", ha affermato Black VoyageGames.

Lost In The Open è un gioco di ruolo tattico roguelike e low-fantasyrealizzato magistralmente e che catapulta i giocatori nelcuore di un'oscura e spietata terra di nessuno. A seguito diun inaspettato complotto omicida, ti ritrovi ferito, solo ein fuga su un terreno insidioso. La sopravvivenza in questomondo duro non è garantita; richiede reclutamentostrategico, battaglia disperata e un viaggio di sinceropentimento. Il tuo Re è la tua risorsa più potente ma anchela tua più grande responsabilità. Il modo in cui controlliil Re determinerà se sopravvivrai o morirai.

Lost In The Openoffre un'esperienza stimolante in cui ogni decisione conta.Dall'impegno in combattimenti rischiosi all'accettazione ditangenti, ogni nodo presenta scelte narrative chedeterminano il tuo destino. Per sopravvivere, dovrainavigare in modo strategico, sconfiggere i nemici, aiutaregli estranei e commerciare con i mercanti per sbloccareabilità, potenziare il tuo equipaggiamento e reclutarefedeli guardie del corpo. Sei pronto per un combattimentorigoroso in cui sarai tu a determinare il corsodell'avventura?

Elementi chiave: