Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM arriverà nei cinema italiani a giugno

Piece of Magic Entertainment (POM) e Bandai Namco Europe sono lieti di annunciare una partnership per portare l'atteso animeMobile Suit Gundam SEED FREEDOM in esclusiva nei cinema italiani nel weekend del 22 e 23 giugno.

Il lancio sarà un evento interamente dedicato ai fan e si svolgerà in un solo weekend. Sarà un'opportunità unica per i fan di Gundam SEED di ritrovarsi e celebrare questo franchise iconico nel miglior modo possibile, ovvero sul grande schermo.

I biglietti per le proiezioni sono già disponibili alla paginaPOMANIME.COM, così da potersi assicurare il proprio posto per questo evento esclusivo.

Informazioni su Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM

20 anni dopo la sua ultima apparizione, Gundam SEED fa uno spettacolare ritorno nei cinema con una nuova storia e un atteso seguito della serie che ha stupito un'intera generazione di fan degli anime!

Prodotto da Bandai Namco Filmworks e SHOCHIKU, con la produzione portata avanti da Sunrise e la direzione di Mitsuo Fukuda, il film è stato lanciato in Giappone il 26 gennaio 2024, conquistando oltre 2,69 milioni di spettatori e diventando il film di maggior successo nella storia del franchise al box office giapponese.

Per il trailer:

https://youtu.be/clFxUC99nDQ

TramaNella C.E. 75, la guerra è ancora in corso. Tra i molti movimenti indipendentisti si verifica l'aggressione dei Blue Cosmos... Per riportare la calma, viene fondata l'Organizzazione mondiale per il mantenimento della pace chiamata COMPASS, con Lacus come primo presidente in carica. In qualità di membri della COMPASS, Kira e i suoi compagni intervengono in varie battaglie nella regione, finché una nazione da poco stabilita, chiamata Foundation, propone un'operazione congiunta contro il quartier generale dei Blue Cosmos.

Un lancio europeo davvero importante

Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM sarà lanciato anche in26 territori in tutta Europa da POM Anime, una consociata di Piece of Magic Entertainment specializzata in contenuti anime. Questa collaborazione inedita porterà il film ai fan di tutta Europa con il seguente calendario:

Il 15 e 16 giugno

In Germania, Svezia, Spagna, Norvegia, Finlandia, Estonia e Lettonia

Il 22 e 23 giugno

In Italia, Danimarca, Islanda, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Croazia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Slovenia, Kosovo e Macedonia.

Il 28 e 29 giugno

In Ungheria

"Siamo orgogliosi di collaborare con Bandai Namco Europe per portare Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM nei cinema di tutta Europa", ha dichiarato Caspar Nadaud, CEO di Piece of Magic Entertainment. "Questa strategia di lancio unica e ambiziosa non solo ci consente di raggiungere i fan del franchise, ma ci assicura anche che il film possa essere visto sul grande schermo in tutta Europa. Siamo davvero lieti di contribuire all'iniziativa di Bandai Namco Europe per portare una delle IP più amate a tutti i fan europei!"

"Dopo un'attesa di 20 anni, Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM ha subito conquistato un nuovo record diventando il maggiore successo nella storia del franchise di Gundam in Giappone con 2,69 milioni di spettatori.Il lancio cinematografico internazionale sarà anche più importante, con una distribuzione in 56 paesi e regioni", ha dichiarato Aâdil Tayouga, Licensing & Business Strategy Director di Bandai Namco Europe."Siamo molto lieti di condividere questa esperienza con tutti i fan del franchise e gli appassionati di animazione giapponese in tutto il mondo."