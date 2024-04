Asmodee - Unexpected Games svela il gioco The The Mandalorian: Adventures

Unexpected Games è entusiasta di annunciare il suo quinto gioco, The MandalorianTM: Adventures, realizzato dal designer e capo dello studio Corey Konieczka. In questo gioco cooperativo, i giocatori collaborano per completare emozionanti missioni ispirate alla prima stagione di The Mandalorian.“Ho sempre sognato di creare altri giochi su Star WarsTM e The Mandalorian è stata l'ispirazione perfetta. Penso che abbiamo davvero catturato lo spirito della serie in modo avvincente e non vedo l'ora che la gente possa giocarci!” ha dichiarato Konieczka.The Mandalorian: Adventures presenta otto personaggi iconici, ciascuno con il proprio mazzo di carte abilità che offrono strategie uniche. La cooperazione e la strategia saranno necessarie per combattere i nemici, superare gli ostacoli e completare gli obiettivi di ogni missione. Tutta l'azione si svolge grazie a un libro di mappe splendidamente illustrato, mentre i giocatori ricreano i momenti più memorabili della prima stagione della serie Disney+. Grazie a una meccanica di gioco intuitiva e facile da spiegare, ogni partita aggiungerà nuove regole, componenti e missioni aggiuntive alle precedenti, inclusa un’entusiasmante modalità con traditori nascosti!Il gioco The Mandalorian: Adventures include più di 210 carte, 142 segnalini, 1 libro delle missioni, 8 pedine, 2 buste e altro ancora. I giocatori potranno trovare The Mandalorian: Adventures nei negozi specializzati al prezzo di 49,99 euro nel corso dell'anno.