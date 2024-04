Cultura | Salone libro Torino, ci sarà Salman Rushdie: dialogo con Roberto Saviano | Salman Rushdie sarà ospite della XXXVI edizione delinternazionale deldi, venerdì 10 maggio alle 18.30, e in un dialogo con Roberto Saviano, presenterà il suo nuovo'Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio' (Mondadori, 2024) dove per la prima volta fa rivivere gli eventi traumatici che l’hanno coinvolto nell’attentato del 12 agosto 2022. Ilracconta soprattutto anche il dopo attentato: il suo complicato percorso verso il recupero fisico e la guarigione resi possibili dall’amore e dal sostegno di sua moglie Eliza, della sua famiglia, dei medici, dei fisioterapisti e della sua comunità di lettori in tutto il mondo.In occasione della Milano Design Week 2024, fino al 21 aprile prossimo, Aira, azienda svedese di tecnologie per l’energia pulita, presenta la nuova pompa di calore alla terza edizione di 'A Casa Ovunque '24', in via Savona 35 nel Tortona Design District. Il progetto espositivo di quest'anno sul tema 'Human Technology' si snoda in cinque ... Leggi la notizia Nel 1989, l’ayatollah Khomeini emise una fatwa, una sentenza di morte, contro Rushdie per aver scritto 'I versi satanici', romanzo nel quale, secondo il leader iraniano, venivano offesi la religione islamica e il suo profeta. A quasi trent’anni da quell’evento, la mattina del 12 agosto 2022, mentre si trovava sul palco del Chautauqua Institution per tenere una conferenza, un uomo si precipitò lungo il corridoio verso di lui brandendo un coltello. Quello che seguì fu un atto di violenza che scosse il mondo letterario e non solo.